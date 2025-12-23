狂人浪潮下的台灣 賴政府應校正回歸穩定民心

2025年即將進入尾聲，回首這一年，全球彷彿在美國總統川普的狂人風暴中劇烈顛簸。從4月無預警拋出的全球對等關稅，到台積電在政治壓力下被迫加速外移，台灣在這場「美國優先」的博弈中，承受了前所未有的壓力。面對外有經濟強權壓境、內有政壇大罷免的動盪，社會也隨之紛紛擾擾。迎接2026年，政府應回歸「福國利民」的初衷，以沉穩的施政為人民找回失落的安全感。

近期兩則外電報導，揭示了我們所面對的民主盟友領導者具備何等高度的爭議性。首先是美國白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）在《浮華世界》接受專訪，她形容川普擁有滴酒不沾的「酒鬼性格」，意指其性格強烈、極度成癮且無視過程細節，甚至連身邊最親近的幕僚都坦言關稅決策「比預期更痛苦」。這反映出川普的決策高度依賴個人意志。

另一則報導則是川普史無前例地撤換近30國駐外大使，以政治忠誠度取代外交專業。這種對職業外交官的「政治清洗」，不僅削弱了美國的全球影響力，更向盟友傳遞了一個危險訊號。意即在川普2.0時代，專業經驗與盟友承諾，隨時可能為了「美國優先」的政治利益而犧牲。當美國的外交體系趨於動盪且個人化，一向倚美抗中的民進黨政府，是否準備好應對這種隨時可能翻臉的「交易型」關係？

2025年對台灣而言，堪稱內外夾擊，驚濤駭浪的一年。民眾在經濟與安全感上皆處於邊緣。美國4月祭出對等關稅政策震盪金融市場，台幣面臨升值壓力，出口傳產叫苦連天。接著1.25兆台幣的龐大國防預算，雖名為提升嚇阻力，卻也實質排擠了民生建設與福利。而在社會層面，國內政壇充斥著執政黨鼓吹的大罷免潮，朝野對立已從議場延燒到街頭，這種政治鬥爭的政治氛圍，加上共軍繞台演訓，讓台灣社會籠罩在憂慮的陰霾下。

面對川普政府的不可預測性，賴政府最不該做的就是繼續煽動內部對立。當美國幕僚長都直言川普的決策「令人痛苦」且「錯在假訊息」時，台灣政府若仍盲目跟進，無視其對本土產業與社會穩定造成的傷害，最終苦果將由全民承擔。

呼籲賴政府，在新的一年應盡速校正回歸，平抑物價、穩定能源與超高齡卻少子化的社會應對。外交上應展現更自主、多元的彈性，而非將雞蛋全放在一個充滿變數的籃子裡。唯有內政沉穩、外交有序，才能讓台灣人在這場驚濤駭浪中，重新找回安居樂業的底氣。

