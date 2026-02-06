狂偷身障人士刮刮樂！他去年高捷按鈴稱有炸彈客 北上偷竊再被捕

北市一名李姓男子4日搶走身障人士刮刮樂，其去年曾在高雄捷運惡作劇按響緊急求助鈴表示車站內有炸彈客。（圖／翻攝畫面）

北市中山區民權西路4日發生一起身障人士販售彩券卻遭搶事故。一名20歲的李姓男子先是佯裝購買彩券，卻趁著對方清點彩券之際，直接搶走99張100元面額的刮刮樂逃逸，警方獲報後也立即組成專案小組，火速在13小時內於彰化將李男逮捕到案；巧合的是，李男在北捷隨機殺人事件發生後，於去年12月23日惡作劇，表示高雄捷運內有「炸彈客」，按響緊急求助鈴，遭北市警局局長林炎田到場逮獲，如今北上犯案，當場被認出其身分逮人。

據了解，20歲的李姓男子前科累累，有多項竊盜等前科，其平時居無定所，南北到處跑，也無正當工作，疑似全靠犯案才有資金來源。李男4日先是於北市中山區假裝和身障人士購買刮刮樂，表示欲領取現金，要被害人和他一起前往超商領錢，卻趁著對方清點彩券之際，以要清點張數為由，直接搶走99張面額100元，總價9900元的刮刮樂後逃逸，讓身障人士急得報警。

警方獲報後也立即成立專案小組，調閱周邊監視器畫面，迅速鎖定李男涉嫌重大，同時進一步掌握其在去年11、12月時，以同樣手法在台南、高雄與彰化等地犯下3起搶走刮刮樂的搶奪案。李男犯案後也立即搭乘台鐵南下，警方鎖定李男在彰化一間網咖內打遊戲，5日上午7時許前往將人拘提到案，卻並未發現刮刮樂，李男則供稱已將刮刮樂丟棄。全案詢後，也依刑法詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。

不過此次也早非李男第一次犯案登上媒體版面，去年北市發生北捷隨機殺人事件後，李男在高雄捷運巨蛋站與左營站內按響緊急按鈕，謊稱車站內有「炸彈客」，造成捷運險些停擺。時任高雄市警局局長林炎田等獲報後也立即要求警方戒備，並依據監視器畫面於台南一處網咖包廂內將李男逮捕到案，此次李男北上犯案，卻一眼就被林炎田認出，再次被捕。

中山分局強調，針對身障人士等弱勢族群之犯罪行為，警方將秉持零容忍態度，嚴正執法、絕不寬貸，並持續運用科技偵查手段迅速追緝。目前適逢春節期間，人流與金流頻繁，警方也呼籲民眾提高警覺，若發現可疑人車尾隨或異常狀況，務必立即進入安全場所或撥打110報案，共同維護社會治安。

