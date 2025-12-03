狂刷卡拚累積哩程 達人一算狂搖頭：年刷百萬再考慮

台灣人愛出國，刷卡時應該累積哩程換機票，或直接使用現金回饋卡，讓不少人算半天還是很困擾，旅遊達人蓋瑞哥表示，哩程通膨的速度很快，以目前的數據來說，他建議年刷100萬元以下的民眾，都無腦使用現金回饋卡就好。

蓋瑞哥昨（2）日在臉書粉絲團「蓋瑞哥 機票獵人」表示，台灣哩程信用卡大約是每刷新台幣20元或外幣10元可以獲得1哩，而日本來回經濟艙機票約需要3.5萬哩來兌換，平均年刷新台幣50萬元才能換到日本來回機票。

蓋瑞哥指出，哩程通膨速度太快，若年刷不到100萬元，累積哩程的速度跟不上，花心力累積到最後只能換到短程經濟艙，不如買促銷票、清倉票更實際，加上銀行把更多資源分配到其他種類的卡片上，高年費哩程信用卡可以拿到的資源相對變少，CP值瞬間降低很多。

蓋瑞哥以刷卡金額分為幾個級距，年刷不到50萬元，代表幾乎換不到一張來回機票，建議使用現金回饋卡；年刷50至100萬元，每年約可換1、2張短程經濟艙機票，偶爾搭配哩程特賣時，有機會變成1張商務艙；年刷100至200萬元，每年可換4張短程線經濟艙或1張長程線商務艙，建議針對一家航空公司進行累積；年刷200萬元以上，可考慮刷兩家不同銀行的哩程計畫，分為一家長程、一家短程使用。

網友說「原來要刷這麼多錢，算老半天還是算錯」、「哩程還要熟悉放票規則，門檻確實比較高」、「懶人包，市井小民乖乖拿現金回饋就好」、「很實用的分析，謝謝蓋瑞哥」、「年刷100萬真的是個門檻，不然太難累積了」。

