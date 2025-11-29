狂匯1元擾前任 跟騷法判2月

高雄1名男子和前女友分手後，試圖挽回這段感情，不僅跑到女方家投遞信件、半夜按門鈴，更多次以金融帳戶轉帳「1元」，並於交易備註欄留言，表達心意。但前女友不堪其擾，高雄地方法院審理後，依違反《跟蹤騷擾防制法》判處有期徒刑2月，得易科罰金，可上訴。（本報資料照片）

高雄1名男子和前女友分手後，試圖挽回這段感情，不僅跑到女方家投遞信件、半夜按門鈴，他更突發奇想，多次以金融帳戶轉帳「1元」給對方，並於交易備註欄留言，表達心意。但前女友不堪其擾，最終報警阻止他繼續騷擾行為，高雄地方法院審理後，認定他的行為已違反《跟蹤騷擾防制法》判處有期徒刑2月，得易科罰金，全案仍可上訴。

判決指出，今年5月，該名男子與女友分手後，覺得心有遺憾，想知道分手原因，更試圖挽回這段感情，嘗試以不同方式聯繫女方，但始終無法獲得正面回應，他突發奇想，從5月20日至6月7日，多次以金融帳戶轉帳1元給前女友，並於交易備註欄處留言，傳送文字訊息，將自己的心意告知對方。

不僅如此，他又於6月1日、8日，兩度前往前女友住處，分別投遞5封、3封信件，甚至還在凌晨2時至5時許，天未亮之際，不停按對方住處的門鈴3小時以上，就是希望雙方能見上一面，他也曾跑到對方常去的教會，在前女友機車上擺放1袋零食及3封信件。

種種行為讓前女友不堪其擾，最後決定報警求援，高雄地檢署偵查時，除了男子聲稱到教會是因為要做人格測驗，確實難以認定是為了要跟蹤前女友，其餘行為已違反跟蹤騷擾防制法，偵查終結後起訴。高雄地方法院審理後，法官認定他犯行明確，依違反跟蹤騷擾防制法判徒刑2月，得易科罰金。全案可上訴。