狂叩206通電話給柯建銘 房仲涉個資法被起訴

從事房屋仲介的陳姓男子，無意間從1名地方仕紳取得第9屆立法委員通訊錄，竟然就四處亂撥電話給立委，其中，他因為狂叩206通電話民進黨總召柯建銘，因而被移送法辦,台北地檢署調查後認為陳男涉犯《個人資料保護法》非法利用個資及《刑法》強制罪，依法起訴。

整起事件要從今年初全台大罷免的浪潮說起，當時民進黨立法院黨團總召柯建銘，在面對藍白聯手凍結行政預算、杯葛法案時，提出「罷免41席藍委」，當這個議題開始發酵後，2月6日立法院進行黨團協商時，柯建銘透露有人揚言暗殺他全家。

2月7日，民進黨團幹事長吳思瑤還表示，不止柯建銘，她自己、陳培瑜、黃捷、郭昱晴都有收到恐嚇信，內容都是說「柯建銘全家已被列入暗殺名單」，而且對柯有多批判，還說要「參加你的告別式。」

吳思瑤當時還秀出一封手寫恐嚇信，這封親筆寫的信函寄到柯建銘的新竹服務處，署名是「蘇巧慧」，她說，就算真的跟立委蘇巧慧同名同姓，這也是「假冒名真威脅」。刑事局獲報後報請台北地檢署指揮偵辦，柯建銘的助理也代為提告。

柯建銘在警方製作筆錄時表示，他在去年7月間私人手機就時常接到騷擾電話，連立法院的辦公室，也有人打電話恐嚇他。警方在製作完筆錄後，分析案情，發現恐嚇來源共有3個管道，電子郵件、手寫信、電話。

警方就這3個管道溯源追查，其中電子郵件全都是來自於境外，無法查出發信者為誰。至於手寫信，警方從郵戳追出寄件地點在新北市，從寄件時間調閱附近監視畫面，鎖定幾位可疑人物，在分析所有跡證及筆跡後，全都排除，警方也從信紙、信封的材質去追查是否有商家在販售，再去鎖定可疑對象，但結果仍一無所獲。

由於電子郵件、手寫信的部分都無法查到行為者，檢察官只能先將這2個部分簽結。

至於電話的部分，檢警從柯建銘提供通聯，追出狂叩他手機的是1名51歲的陳姓房屋仲介，而打到他立院辦公室，提言要送柯建銘入塔、要他們派警員駐守的男子，則是1名48歲的陳姓男子。

檢警查出，51歲的陳姓房仲，自1名蔡姓地方仕紳處取得第9屆立法委員通訊錄，自去年7月16日、9月2日，利用母親、姊姊的電話共狂叩151通電話給柯建銘，今年3月22日、4月8日警方將陳男傳喚到案製作調查筆錄後，陳男仍不知悔改，分別在5月15日、6月4日，又撥打45通電話給柯建銘。陳男不僅打電話給柯建銘，也曾撥打其他不同立委手機。

檢察官調查後認為陳男的行為已涉犯《個人資料保護法》非法利用個資及《刑法》強制罪，依法起訴。

至於另1名打電話到柯建銘辦公室的陳姓男子，檢警在勘驗對話錄音後，認為陳男是在酒醉後打電話亂鬧，在電話中陳男固然有提到「叫二、三百名警力去那邊堵住啊，最起碼要警局去看好，今晚至明晚。」、「說一個比較難聽的，入塔」，但譯文中並未見到陳男有要殺害柯建銘全家的字眼，且上述的字眼從通篇對話，也未發現有具體惡害告知或疑似恐嚇的言行，因此認為陳男罪嫌不足，處分不起訴。

