狂吃後體重暴增？醫推「6食材」重啟代謝 冬瓜、綠豆都入列

假日是親友相聚的好時光，火鍋、燒烤、甜點、飲料一攤接一攤，美味雖滿足味蕾，卻常讓人覺得肚子撐、臉腫、水腫、體重上升。這並非只是吃多造成的問題，而是脾胃負擔過重，導致體內濕氣與熱氣堆積，使代謝暫時失衡。為何聚餐後容易腫又胖？高雄榮總傳統醫學科李亮毅醫師給大家一些小叮嚀。

四症狀出現可能是脾胃負擔過重 酒精含糖飲料會助長惡況

李亮毅醫師表示，中醫認為「脾主運化」，是身體吸收營養與代謝廢物的重要器官。若飲食過於油膩或甜膩，脾胃就會「超載運轉」，造成代謝變慢、濕氣滯留。當濕氣與熱氣無法順利排出，就會形成「濕熱體質」，進而引起各種不適。常見症狀包括：

1、體重上升、腹脹或四肢水腫

2、皮膚出油、粉刺痘痘增多

3、口苦口乾、大便黏滯不暢

4、睡不好、感覺疲倦沉重

此外，聚餐常搭配酒精飲品或含糖飲料，這些屬於「助濕生熱」之物，會進一步削弱脾胃功能，使體內濕熱更加嚴重。若長期如此，容易導致肥胖、血脂偏高或代謝異常等健康問題。

以食療助脾胃恢復正常 6款食材可適量食用

李亮毅醫師指出，連假後若感覺身體沉重、胃口差或腸胃脹氣，可透過食療幫助脾胃恢復正常運化功能。中醫建議選擇具有「健脾祛濕」及「清熱解膩」功效的天然食材，讓身體代謝重新啟動。又這些食材性質溫和，可依個人狀況靈活搭配，例如煮粥、煲湯或製作清淡茶飲，幫助代謝循環恢復平衡。如：

1.冬瓜：性涼味甘，能利水消腫、清熱解毒，適合煮湯或清蒸入菜。

2.薏仁：健脾滲濕、促進代謝，有助改善水腫與倦怠感；薏仁紅豆水有利水消腫、去濕氣的功效，能改善下半身水腫與倦怠。

3.綠豆：清熱解暑、排除濕熱，適合天氣悶熱或聚餐後食用。

4.荷葉：健脾利濕、升發清陽，可幫助減脂降火、緩解油膩感；荷葉決明子茶可清熱解膩、促進脂肪代謝，適合餐後飲用。

5.山楂陳皮茶：山楂可消食化積、促進消化；陳皮能理氣健脾、去油解膩，兩者搭配能緩解餐後飽脹不適。

6.丹參解膩飲：以丹參、茯苓、陳皮、甘草等組成，能活血化瘀、理氣健脾，改善油膩飲食後的沉重感與脹悶。

茶飲建議每日飲用一至兩次，餐後溫飲效果最佳。但孕婦、腸胃虛寒或易腹瀉者，應先諮詢中醫師後再飲用。

給脾胃一些喘息是最佳解方 享受聚餐也減輕負擔

李亮毅醫師最後提醒，聚餐是生活中的樂趣，但過度飲食會讓脾胃「超時工作」。只要懂得節制飲食，並善用健脾祛濕的食材與茶飲，身體就能逐步恢復代謝力，濕氣排出、油膩感消失，自然回到輕盈不腫的狀態。假期後給脾胃一點喘息空間，就是給健康最好的禮物。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

