狂吃菜卻「排便卡卡」？營養師曝「6點」是關鍵

生活中心／林善柔報導

不少人都有「明明吃很多菜，卻還是便祕」的困擾，甚至一連好幾天排便不順，肚子脹到不舒服。事實上，便祕不一定只是蔬菜吃太少，若纖維種類、水分、油脂或運動量不足，都可能讓腸道蠕動變慢。營養師劉怡里提醒，想改善排便問題，不能只靠「有吃菜」就安心，她指明「6點」飲食關鍵，從飲食結構與生活習慣一起調整，讓便便更順暢。









蔬菜吃到吐照樣「排便卡卡」？專業營養師曝光「這6點」關鍵通腸法

治便祕要掌握六大關鍵才順暢。（圖／民視新聞資料照）









吃菜不等於不便祕 問題可能出在這些地方





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許多人一出現排便不順，就會開始狂吃蔬菜，希望靠纖維幫助腸胃蠕動，但效果卻不如預期。劉怡里指出，便祕原因其實很多，除了纖維攝取不足，也可能和水分不夠、油脂攝取過低、久坐少動有關。有些人自認每天都有吃菜，但實際上一天只吃到一小盤蔬菜，遠低於建議量，自然難以達到幫助排便的效果。此外，也不是所有蔬菜都屬於高纖食物，像常見的生菜沙拉、高麗菜等，雖然有營養，但對排便的幫助相對有限。

蔬菜吃到吐照樣「排便卡卡」？專業營養師曝光「這6點」關鍵飲食法

高纖蔬菜加上兩種膳食纖維均衡攝取才有助排便。（圖／民視新聞資料照）





高纖還不夠 兩種膳食纖維都要吃





劉怡里表示，成人每天至少應攝取「3蔬2果」，主食也建議有一半改為全榖雜糧類，才能增加膳食纖維攝取。若想改善便祕，可優先選擇青花菜、地瓜葉、黑木耳、杏鮑菇等高纖維食材。此外，膳食纖維還分成水溶性與非水溶性兩種，水溶性纖維能讓糞便變得較柔軟滑順，常見於黑木耳、秋葵、海藻類等帶有黏滑感的食物；非水溶性纖維則能增加糞便體積、幫助成形，多存在於青花菜、地瓜葉、芹菜等纖維較粗的蔬菜中，因此水溶性與非水溶性兩種纖維都必須均衡攝取。





蔬菜吃到吐照樣「排便卡卡」？專業營養師曝光「這6點」關鍵飲食法

補水、適量油脂與規律運動都是改善便祕關鍵。（圖／民視新聞資料照）









喝水、油脂、運動量 都是排便關鍵





除了纖維種類要吃對，水分、油脂與運動量也都會影響排便狀況。劉怡里提醒，若身體缺水，糞便容易變得乾硬，就像乾燥海綿卡在腸道中難以移動，建議每天至少補充2000c.c.水分此外，採取適量好油飲食，不僅能保持營養均衡，更能讓腸道擁有良好的潤滑效果，大幅提升排便的順暢度；若能再加上定時起身、規律運動，也會讓腸胃蠕動更加活躍。她也提醒，若排便習慣突然改變超過兩週，例如原本順暢卻開始變得難解，或糞便形狀明顯變細，仍建議盡早就醫檢查，避免忽略潛在健康問題。





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