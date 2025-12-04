狂吃菜小心反便秘！醫揭「意想不到主因」：害腸道塞爆了 3招讓便秘快通

一名女性，每天都很養生，中午吃地瓜沙拉，晚上吃雞胸肉水煮餐，結果她坐捷運被讓座，但其實她只是四天沒大便。減重醫師蕭捷健指出，「便秘就是要多吃菜」這句話，反而讓腸道變成停車場。就像就像雪山隧道已經塞車了，然後交通部長這時候站出來說：「不用擔心！我們現在立刻派另外五百台遊覽車開進去！這樣就會通了！」因此，吃了一堆菜還是便秘？你可能是在腸道的高速公路上，親手製造了一場連環車禍。

吃對纖維才會通 纖維有分2種

1、不可溶性纖維

像竹筍、芹菜、全穀類等，都是「不可溶性纖維」，就是砂石車，它是來製造體積的。當然，人體也需要適量不可溶性纖維，他們就像大便中的鋼筋一樣，才會成形。

2、可溶性纖維

像秋葵、木耳、奇異果，還有那個洋車前子。它們進到肚子裡會變成史萊姆，黏黏的、滑滑的。它們就是腸道裡的救護車，警報器一響，，所有硬得像石頭的大便都會被軟化，然後咻一聲滑出去。

當然， 可溶性纖維需要水分才能夠溶解，一口菜配一到兩口水，才能夠充分發揮他們的效果。

多攝取可溶性纖維 改善便秘還有3大招

1、好油

現代人很怕胖，大家都在去油。每一餐都乾淨得像剛洗完澡一樣，結果你的腸道變成一個生鏽的溜滑梯。

你要往下滑，那叫火燒屁股。你的大便就是那個可憐的小孩，它想下去，但它下不去！因為太乾了！橄欖油給它喝下去，這才是物理學。

2、把腳墊高

講到物理學，我們人類，發明了馬桶。但其實，當你坐著的時候，你的身體呈現90度。你的直腸，被一條肌肉勒住了。這就像你拿一條水管在澆花，然後你把它折成90度，然後對著水管大吼：「水呢？為什麼沒有水？」

跟你的尊嚴說再見！拿個小板凳，墊在腳下，把你那優雅的坐姿改成亞洲蹲。那個角度一變，肌肉放鬆，水管拉直，你就會發現，原來天堂這麼近。

3、尊重腸道

你的腸道是有尊嚴的，早上起床，腸道打電話給你：「欸，寶貝，我在樓下等你，要不要約一下？」然後你說：「不行，我要趕捷運，我很忙，你等一下。」隔天，它又打來，你又掛斷，第三次，它就不打了。這就「習慣性便秘」，你的腸道心死了。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

