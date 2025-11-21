狂吃青菜還是便秘！ 醫推「這4種食物」：3天就有效

張家銘醫師推薦4種食物，可有效解決便秘問題。示意圖／Pixabay

很多人誤以為纖維吃越多越好，不過基因醫師張家銘表示，腸道最需要的，是能溫和刺激、吸水膨脹、又不造成刺激的「可溶性纖維」，而不是大量的纖維，所以吃對食物很重要。他推薦4種食物，3至5天就能對便祕做出改善，明顯有感。

張家銘在臉書粉絲頁「基因醫師張家銘」發文表示，很多人以為便祕只是幾天沒排便，但其實遠不只是這麼單純。它是一種身體發出的訊號─代表腸道的節奏被打亂了、排便的自然機制被壓抑了，而我們卻還常用錯誤的方式去處理，比如一味地吃更多纖維，反而讓腸子更緊繃。

廣告 廣告

英國營養師協會在2025年發表的一份飲食建議，是一份專門針對「成人慢性便祕」的完整飲食管理指南，張家銘說，在所有的飲食介入中，「車前子殼纖維」（psyllium）是研究中效果最穩定、證據最強的「明星選手」。它不是草藥，也不是進口保健品，而是一種天然的可溶性膳食纖維，會在腸道中吸水膨脹，變成柔軟的凝膠，幫助糞便順利通過。每天攝取超過 10 克的車前子，可以顯著增加排便次數、讓糞便變軟、減少用力排便的情況。

張家銘說，很多人吃了車前子沒感覺，關鍵就在「劑量不夠」。市面上一小匙的粉末，大概只有3至5克，效果可能不明顯。臨床上，建議從每天兩小包（約12克）開始，搭配大量水分，腸道很快就會給出回應。

除了車前子，這份指南也給出三種被明確證實有效的天然食物與飲品：奇異果、梅子（prunes）、高礦物質水（high mineral water）。奇異果不只是維他命C高，它還富含天然酵素與獨特果膠，能溫和促進腸道蠕動。研究顯示，每天吃兩顆奇異果，就能明顯增加排便次數，改善糞便質地。

而梅子則因含有天然山梨醇（sorbitol），有輕微刺激腸道的作用，也被證實能增加排便頻率。不過要注意，腸躁症的人不一定適合，會造成脹氣。

張家銘說，自己感到最驚訝的，是高礦物質水的療效。只要含有較高的硫酸鹽與鎂，天然礦泉水就能明顯提升腸道的水分吸收，幫助便便濕潤滑順地通過。他會建議病人選擇標示含鎂量高的氣泡礦泉水，取代日常飲水，很多人不到1週就感受到差異。

生活應用的黃金三步：科學證據如何變成可被身體感受到的變化

第一步：讓腸道感受到「對的纖維」，而不是「大量纖維」。很多人誤以為纖維吃愈多愈好，但其實腸道最需要的，是能溫和刺激、吸水膨脹、又不造成刺激的「可溶性纖維」。張家銘推薦每天至少補充10克車前子，搭配一大杯富含鎂、鉀等礦物質的水。大多數人到5天內就能發現排便變得自然、有型，不再乾硬像石頭。那種「上廁所像在比腕力」的日子，也會慢慢過去。身體會用最直接的方式告訴您 - 它喜歡這樣的改變。

第二步：在生活裡建立「腸道節奏」。因為腸道真的是有記憶的器官。每天早餐後，給自己3到5分鐘，安靜地坐在馬桶上。不滑手機、不期待馬上排出什麼，只是單純讓大腦跟腸道重新建立「對話」。張家銘說，這是一種習慣的建立，也是一種神經迴路的重訓。有不少患者光是做這一步，便祕就改善了一半。當您開始發現腸道會在固定時間「主動跳出來說：我準備好了」，那就是身體正在往健康方向走的訊號。

第三步：用益生菌微調腸道的舒適度。如果你的便祕常伴隨腹脹、放屁多、腸子常覺得緊緊的，那可能是菌相失衡了。這時適當補充益生菌，會是一個不錯的調整方式。但是，益生菌的作用並不是立刻大量排便，而是讓腸道變得比較「好住」，像是肚子不再突然鼓起來、坐著不會有腸子被撐住的感覺、排氣變得比較規律。這些微妙但明確的身體變化，其實在日常生活中都感受得到。



回到原文

更多鏡報報導

排3小時才買到！麥當勞奶昔「1杯熱量430大卡」 驚人冷知識曝光

台灣人吃壽司「獨特點菜法」 日本人嚇傻：怎麼會這樣？

去日本「走路太多」半夜抽筋！她上網求救 網友提超強招數解決