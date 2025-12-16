狂吸五萬人朝聖！林懷民攜手FOCASA馬戲《幾米男孩的100次勇敢》春節攻台中

《幾米男孩的100次勇敢》將於台中圓滿戶外劇場上演。（圖／FOCASA提供）

林懷民、幾米、FOCASA馬戲團跨界合作的「FOCASA幾米馬戲樂園」，2025年曾在台南及高雄上演，為超過五萬名親子觀眾留下難以忘懷的繽紛記憶，不只明年春天的香港演出預售票已秒殺，使得完售場次累計至39場，台中即將登場的大秀勢必又將再寫新記錄。

農曆馬年春節，萬眾矚目的《幾米男孩的100次勇敢》將於台中圓滿戶外劇場上演，這是林懷民聯手FOCASA將幾米繪本角色搬上舞台，結合馬戲、舞蹈、音樂與投影的大型跨界演出，總計六天近三萬張票，即日起開售，林懷民表示：「香港、台中朋友的熱情讓我和FOCASA的朋友十分驚喜！一定會好好演出，讓每一位觀眾開心！」

林懷民（中）聯手FOCASA打造馬戲大作《幾米男孩的100次勇敢》。（圖／FOCASA提供）

FOCASA曾在2024年於台中文心森林公園盛大舉辦「台中夏日馬戲節」，兩日吸引約九萬人次，締造夏日親子藝文慶典。2026盛事再臨，這次是一座限定六天的馬戲主題樂園，結合藝術、市集、遊逛、節慶跨界交融的「文化嘉年華」，將於大年初三至初五（2月19至21日）以及228連假（2月27至3月1日）登場，購票請洽TIXFUN。

「FOCASA幾米馬戲樂園」今年曾在台南及高雄上演。（圖／FOCASA提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導