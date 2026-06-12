狂吼台灣是中國領土！2男海邊搖五星旗惹眾怒 網全看傻怒轟：快遣送

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政治中心／綜合報導

宜蘭蘭陽溪出海口11日出現離譜一幕！2名男子大剌剌在沙灘高舉五星旗，不只狂吼「台灣是中國領土」，更拍片熱烈歡迎中國海警來台執法。整段畫面被放上臉書粉專「全民拔菜總部」後瞬間炸鍋，不僅意外跨出同溫層，更慘遭上千名怒火中燒的網友留言灌爆，痛批這行徑實在太誇張。

根據臉書粉專曝光的影片畫面，這2名男子站在宜蘭蘭陽溪出海口，手搖五星旗指著後方太平洋海域，情緒激昂地對著鏡頭大喊，熱烈歡迎「祖國海警」到台灣來執法，並高調宣示台灣就是中國的一部份。

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影片中，男子甚至口出惡言，直接辱罵總統賴清德是「癩蛤蟆」，痛批他出賣台灣漁民權益。該名男子狂讚幸好有祖國海警船來捍衛中國主權，更對著鏡頭呼籲台灣人民要認清「誰才是真正的愛台灣」。

這段影片隨後被上傳到擁有6.1萬名追蹤者的臉書粉專「全民拔菜總部」。原本疑似想在內部社團取暖，沒想到影片迅速向外流傳並引發大批網友炎上，狂湧超過1000則留言開轟。網友毫不留情砲轟：「病情嚴重，儘速就醫」、「把這兩個抓起來」、「台灣真的是太自由了」、「應該直接遣送中國」，更有民眾怒斥：「最噁心的不是中國小粉紅，而是做這件事的台灣人」，留言區徹底淪為大型翻車現場。

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