狂問車輪餅能否「單買餅皮」？ 業者：有空可免費供應

台灣傳統小吃「車輪餅」，之前曾經掀起餡料之爭，像是紅豆和奶油兩種口味，就各自有擁護者，現在最新引發討論的，竟然是餅皮！原來在桃園市，有業者表示最近好多客人問他，能不能單買餅皮？因為想帶回去想當餅乾吃。業者表示如果有空，可以直接免費做給客人吃，還自嘲會不會成為「被餅皮耽誤的車輪餅店」？但其實在高雄市，真的有店家就直接賣餅皮，還取名叫做「銅殼餅」，網友們也很捧場，有人直接就買了5包。

麵糊倒進預熱好的模具，慢慢轉動把邊緣鋪好鋪滿，煎到表面冒泡上色，兩片餅皮合體前還要加上餡料，但揪兜嘛得有人只愛這一味，過去有經典的爆橘拳，現在怎麼變成爆餅拳，用力一捏還能聽見清脆聲響，業者透露，很多客人上門不只想買車輪餅，還問能不能單買餅皮，在網路上PO出圖文後，掀起熱烈討論，敲一敲再次證明餅皮有夠酥脆，看見留言一則接一則老闆笑說，會成為被餅皮耽誤的車輪餅店。

民眾說：「非常酥脆，而且不會甜，但是你吃起來，又有帶一點淡淡的那個麵香，口感很脆，很好吃，酥脆，好吃，香，重點是，老闆很帥。」因為有很多客人詢問，能不能單買餅皮，想帶回去想當餅乾吃，年輕老闆非常爽快，說不忙的情況下，直接做給客人吃。

當事車輪餅業者說：「學生來找我說，老闆我可以只要皮嗎，久而久之，愈來愈多人來問我，想說乾脆，那我就送了就好。」

不少人偏愛脆脆口感，還真的有人只賣車輪餅皮，業者取名銅殼餅，把水氣烘乾後就像餅乾一樣，沒有餡料還是吸引民眾捧場，有人直接喊買5包，甚至有人敲碗要宅配，車輪餅，台灣經典的傳統點心車輪餅，曾引發餡料大戰，奶油餡紅豆餡各有擁護者，如今連要不要包餡都成為討論焦點。

