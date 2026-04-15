狂喝水仍感到口乾舌燥？營養師破解喝水迷思 揭2關鍵竅門
天氣炎熱，許多民眾喝水量大增，卻還是解不了渴，對此營養師邱世昕指出，原因可能和「喝錯方法」有關，直言喝水雖然是好事，但民眾若只是猛灌純水，身體不但留不住，還會讓水分在體內迷路，不小心變成越喝越渴的水腫體質。
營養師邱世昕在臉書專頁「營養師教練-世昕」發文，表示狂喝水仍感到口乾舌燥、半夜狂跑廁所，原因可能和「喝錯方法」有關，雖然喝水是好事沒錯，但若只是一直猛灌純水，身體不但留不住，還會讓水分在體內迷路，不小心變成越喝越渴的水腫體質。
營養師邱世昕說明，身體裡的水分需要靠鈉、鉀、鎂等電解質來抓住，電解質就像是體內微小的海綿或磁鐵一樣，負責把水分穩穩地留在細胞和血管裡，若是民眾在短時間內猛灌大量的純水，會瞬間稀釋掉體內原有的電解質濃度，導致兩狀況發生：
狂跑廁所：大腦為了維持濃度平衡，會下令腎臟趕快把「多餘的水」排掉，導致民眾半夜一直爬起來跑廁所，嚴重影響睡眠。
水腫、口乾舌燥：因為缺少電解質這塊「海綿」抓住水分，水會跑到細胞外的組織間隙裡亂竄，進而導致水腫；由於水分都流失或跑到不對的地方，身體依然處於缺水狀態，因此會一直覺得口乾舌燥。
對此營養師邱世昕分享喝水2竅門：
少量多次，拒絕牛飲：把水壺放在手邊，每半小時喝個兩三口（大約 100～200cc），讓腸胃有時間慢慢吸收，身體才不會把它當成多餘的廢水直接排掉。
補充天然電解質，幫身體準備海綿：如果流汗比較多，或者覺得水怎麼喝都不解渴，可以在水裡加一小撮「天然海鹽」，或是擠一點檸檬汁；平時多吃深綠色蔬菜和番茄（富含鉀離子），幫身體把水分穩穩鎖在該留的地方。
撰稿：吳怡萱
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