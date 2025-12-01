尿液的顏色，就像是身體代謝與腎臟功能的健檢報告書，過往我們會認為尿液顏色偏深可能代表水喝太少了，反過來說，很多人會直覺認為多喝水、讓「尿越透明」就越健康，但真的是這樣嗎？泌尿科王士綱嚴正澄清：「這句話只對一半！」反而要注意腎臟求救的訊號！尿液顏色越淺才越健康？透明尿未必是好事

尿液什麼顏色最健康？泌尿科醫師王士綱在臉書撰文表示，理想的尿液顏色應呈「淡黃色或淺稻草色」，這表示體內水分與代謝平衡良好，腎臟在正常濃縮與排泄廢物；但如果尿液總是太透明、完全透明，則可能代表水分調節出現異常、或是腎臟超出負荷的警訊。

廣告 廣告

簡單來說，當我們喝太多水了、甚至到達「水中毒」的狀態，腎臟被迫要加班工作，卯足全力不斷過濾並快速排泄，腎臟負擔太大的狀態下當然容易壞，時間久了會使代謝調節變得更吃力。

水分被大量排出後，血液中的電解質容易被稀釋，血鈉濃度下降時便會引發頭暈、噁心、肌肉無力等不適。因此，尿液雖然看似清澈，但身體內部可能已經開始失衡，假如這些狀況長期發生，就有需要進一步了解造成透明尿的原因。

透明尿、頻尿、夜尿增加，4大常見原因和警訊

根據王士綱醫師的說明，若長期出現「透明尿」，頻尿、或夜尿次數明顯增加（每晚超過 2 次以上），可能與以下因素有關：

飲水過量：過量飲水且已大幅超過身體所需，此時腎臟需反覆排出多餘水分，可能造成體內電解質失衡，當納離子濃度低於120即形成低血鈉症，也就是所謂的「水中毒」，嚴重時甚至可能會有生命危險。 糖尿病：高血糖會使尿液滲透壓上升，促使水分排出增加，引發頻尿與大量透明尿。 慢性腎臟病早期：如果喝水量明明正常，尿液仍呈現透明狀態，也可能是腎臟調節水份的能力出現問題，導致無法有效濃縮尿液。觀察到透明尿或者是「泡泡尿」，都建議進一步檢查，釐清腎臟功能是否出了問題。 利尿劑、咖啡因或酒精：藥物與刺激性飲品也會讓排尿速度增加，使得尿液顏色變淡，甚至接近透明無色。

適量飲水避免腎臟長期超載！喝咖啡、喝湯需要一起算嗎？

「喝水多不等於喝得健康！」王士綱醫師強調，適量飲水才是維持代謝平衡的關鍵。水分攝取不需刻意增加，定期留意排尿變化，是監測腎臟健康的簡便方式，也能在異常初期及早發現問題。

水喝得剛剛好，健康更到位；喝太多，反而讓身體像被叫去加班一樣疲於奔命。到底我們每天要喝多少水才剛好？營養師林世航解釋，每天需要的「液態水」其實有公式可以推算，最簡單方式是以「每公斤體重×30毫升」推估。

若是一般不需要限水的族群，以50公斤女性、70公斤男性簡單計算，可以得知一天分別需要1,500毫升與2,100毫升的液態水。 所謂「液態水」不只有白開水，還包括湯品、茶飲、果汁、咖啡，換句話說，這些飲料和湯品也可以納入水分攝取量一同計算。

但如果是經醫師診斷患有心臟病、腎臟病，器官已經無法有效調節水分，則是需要限水的族群。腎臟科醫師洪永祥說，這類患者因為已經無法正常排水，水分攝取不能再像一般人這麼多，就必須先計算出前一天24小時的小便量，再額外加上500至700毫升的水量，以免過量水分無法排出而造成肺水腫！



快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康







更多早安健康報導

胖爸爸用「超慢跑」甩肉20kg瘦回型男！飲食1改變老毛病沒了瘦更快 高血壓元兇不是吃太鹹？竟是因為缺水！





原文引自：狂喝水讓尿液越透明＝越健康？錯了！4大危險信號腎臟過勞求救中