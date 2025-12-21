狂嗆「綠色大法官在司法院自high」 黃國昌：枉法判決對任何人都沒有拘束力

5位大法官對《憲法訴訟法》提出違憲判決，引發社會譁然，對此，民眾黨主席黃國昌今（21）日強調，憲法法庭沒有復活，他看到的只有5位「綠色司法獨夫」自己關在司法院裡面自嗨，這個判決當然無效，他們5個人要關在司法院裡面自high要去做枉法裁判，自己準備接受歷史的審判，他們所做出來的東西毫無意義，無效判決，對任何人都不會產生拘束力。

黃國昌表示，這5位其實已經沒有資格稱上大法官的人，這5位「綠色司法獨夫」早就已經觸犯了刑法124條的枉法裁判罪，問題是，現在總統賴清德、賴皇帝，行政、司法、考試、監察所有的權力1把抓，已經完全沒有下限的違憲違法濫權到這種程度，國民黨黨團所要提的刑事告發，當然全力支持全力聲援。

黃國昌說，但他也可以很沉痛的跟所有台灣人民預告，台北地檢署不會有任何的動作，法務部長鄭銘謙也好，檢察總長王俊力也好，從過去到現在，上任完全就是在執行賴清德的意志，台灣的司法權早就被民進黨搞爛到倒地不起。

黃國昌表示，台灣過去的民主自由、依法行政、依法審判，不是最基本的嗎？什麼時候台灣的民主法治墮落到法律生不生效，賴清德說了算？法律有沒有違憲，5位大法官可以關起門來自己偷偷的算？不客氣的講，那5位大法官有什麼資格把另外3位大法官屏除在現有總額之外？誰給他們這麼大的權力？

黃國昌批評，這些大法官為了要配合執行賴清德的意志，演都不演了，偷偷摸摸的關起來，自己做成一個無效的判決，真的那麼有道理的話，怎麼不敢開言詞辯論？那5位大法官不是說要討論嗎？連言詞辯論都不敢開了，心虛成這個樣子，大家沒有辦法理解賴清德為什麼要把台灣社會弄四分五裂，政府不就是應該要好好做事、讓人民安心，讓人民好好的過日子嗎？不斷的製造衝突、製造分裂、違法濫權，然後擺出一副要不然你要怎麼樣？這是門子民主進步？

黃國昌強調，憲法法庭沒有復活，他看到的只有5位綠色司法獨夫自己關在司法院裡面自嗨，這個判決法院組織自始就不合法，當然無效，這是法律的abc，相信從中華民國憲法到一般依法審判的原理原則，台灣人民從來沒有給這5位綠色司法獨夫這麼大的權力，他們5個人要關在司法院裡面自high要去做枉法裁判，他們自己準備接受歷史的審判，他們所做出來的東西毫無意義，無效判決，對任何人都不會產生拘束力，只希望他們知恥一點，知所進退，不要再浪費納稅人的錢了。

