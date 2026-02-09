狂噴260點！台指期夜盤「貫穿32900」 「抱股過年」妥當了

財經中心／師瑞德報導

台指期夜盤9日深夜上演「暴力軋空」，指數旱地拔蔥狂飆260點，一舉突破32900大關。主因日本眾議院大選塵埃落定，政治黑天鵝消散，外資認錯回補，加上主力押寶年後行情，提前引爆封關前的「紅包行情」。（圖／翻攝自Yahoo股市網站）

台股封關前夕驚見「夜襲」行情！受到日本眾議院大選結果底定、亞洲政治不確定性消除激勵，台指期夜盤在9日深夜出現戲劇性走勢。指數在晚間11點過後突然湧現巨量買盤，呈現「90度垂直噴出」，一口氣大漲超過260點，最高衝上32927點，強勢收復所有短期均線，讓不少看空的投資人措手不及，慘遭「暴力軋空」。

日選變數消除 外資反手搶籌碼

市場分析，原先外資對日本政局動盪抱持觀望態度，壓抑了近期台股表現。但隨著週日晚間開票結果出爐，執政聯盟雖未過半但政局走向大致底定，最令市場擔憂的「黑天鵝」並未出現。這股如釋重負的情緒在週一深夜完全爆發，避險資金迅速轉向，鎖定與日本半導體供應鏈連動最深的台股進行回補，造就了這波夜盤的報復性反彈。

無視封關賣壓 主力宣示「抱股過年」

這絕對是主力在表態，通常農曆年前投資人傾向「賣股求現」，盤勢多半偏向膠著或拉回。然而夜盤這根帶量的長紅棒，顯示特定買盤根本不在乎長假風險，甚至急著在封關前卡位，這代表市場對年後「開紅盤」行情極度樂觀，預期台股在金蛇年開春就有機會挑戰33,000點以上歷史大關。

3萬3近在咫尺 紅包行情擋不住

隨著夜盤強勢表態，預期將直接帶動10日台股現貨表現，權值股如台積電、鴻海可望領軍上攻。既然主力已經亮出底牌，投資人操作策略不妨轉趨積極，對於趨勢向上的AI、半導體族群可考慮「抱股過年」，以此參與年後潛在的補漲紅包行情。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

