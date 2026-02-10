狂夢見阿公...拿「手尾錢」買刮刮樂 一刮中百萬超驚喜

彩券買氣越來越旺，「2000萬超級紅包」刮刮近日陸續刮出百萬大獎。資料照。廖瑞祥攝



隨著農曆春節腳步接近，台彩期間限定的「2000萬超級紅包」買氣也愈旺。苗栗一名男子頻頻夢見已逝祖父，拿手邊現金加上阿公手尾錢買下，果真刮出百萬大獎；台中則有男子行經彩券行時，覺得店貓在跟他打招呼，入手2張，其中1張幸運中了百萬。

苗栗大湖鄉「永福投注站」代理人張小姐轉述，這名年約30歲男子的阿公剛過世，最近時常夢見，夢裡阿公似乎有東西要託付，但景象模糊搞不清楚用意。

今天他聽說附近彩券行刮出百萬大獎，也想試一試手氣，只是身上現金不夠，剛好身邊有著阿公留下的「手尾錢」，上網查到買彩券能做公益後，就用這些錢買了1張「2000萬超級紅包」刮刮樂，當場刮出100萬大獎。

男子驚喜之餘，也感謝祖父保佑，表示要捐出部分，替阿公積德。

另外，台中市西屯區「金鑽石彩券」代理人邱小姐分享，一名中年男子日前路過彩券行時，看到店貓彷彿在對他招手，於是走入店內，想把先前中獎5000元的彩券兌現，順手又買了2張「2000萬超級紅包」。

男子刮完第1張中了2000元回本，第二張一刮驚喜是100萬元，讓他直呼不可思議，笑說是店貓真的招財貓。

