狂奔揮手攔飛機！德國兩男硬闖停機坪 遭移交送辦

（記者許皓庭／綜合報導）德國科隆波恩機場 21 日晚間發生一起離譜追機事件，兩名因錯過登機時間的男性旅客，竟在登機門關閉後破壞緊急出口闖入停機坪，直接向正在滑行準備起飛的客機衝去示意停下。兩人最終遭機場人員制止並移交警方，後續依非法侵入及違反航空安全規定接受調查。

根據《獨立報》報導，涉事的 28 歲與 47 歲男子原定搭乘匈牙利廉航威茲航空（Wizz Air）W43262 航班，目的地為羅馬尼亞布加勒斯特。事件發生於晚間 9 時 33 分左右，當時 B70 登機門已關閉，客機正緩緩滑向跑道，兩人發現無法上機後，竟敲破警報器並強行開啟緊急出口。

事後在社群平台上流傳的影片中，可見兩名男子在停機坪上全速奔跑，並朝著空中巴士 A321 客機揮手，希望能引起機師注意並阻止航機繼續前進。畫面中，地勤人員迅速上前攔阻，兩名男子很快被制止，無法再接近客機。

德國聯邦警方向《圖片報》表示，兩名旅客因未經授權進入機場管制區，已遭控以非法侵入罪名，涉及《航空安全法》的相關調查也同步展開。警方指出，兩人當時的行為已構成明確的安全風險，幸無造成更大影響。

機場發言人則證實，兩名男子的確經由緊急出口闖入停機坪，行徑被視為嚴重違規，立即被移交聯邦警察處理。機場方面也針對本次事件提出訴訟，強調相關區域的安全從未失守，所有班機運作均維持正常。

航空公司後續回報，該架 W43262 航班雖因事件延誤約 12 分鐘，但仍在當晚順利起飛並抵達羅馬尼亞布加勒斯特。相關部門後續也將檢視緊急出口的警示與監控機制，避免類似事件再度發生。

