狂妄至極！「奢華賭旅」掩護 太子集團旗下博弈網站仍囂張攬客

太子集團近日涉嫌跨國詐騙，在柬埔寨至少有十多個詐騙園區。該集團透過博弈網站聯繫並躲避追查，甚至在柬埔寨打造「奢華賭旅」掩護據點，至今博弈網站仍未下架，仍大喇喇地對外攬客，挑戰各國執法底線。

北檢4日指揮調查局台北市調處及刑事警察局發動搜索，已聲請扣押高達45億餘元資產獲准。（圖／調查局提供）

太子集團旗下在台公司疑似與多個境外博弈網站金流串接，每月流動資金高達新台幣上百億元。據了解，成員間利用博弈網站聯繫，如交辦涉及違法的事項會利用網站內的通訊系統傳遞文字訊息，以此規避監管與追查，由於集團所經營的博弈網站都在架設國外，警方追查不易。

據了解，太子集團曾利用「BBO必博娛樂城網站」吸金，遭制裁後才緊急下架，但仍有部分博弈網站存活網上，繼續暗中運作。我國國安單位及司法警察機關掌握，集團旗下J字頭子集團經營博弈網站，現今仍未下架。

該博弈網站據點位於柬埔寨西哈努克市，是經營高端賭博的場所，更有高額下注額度、籌碼項目，甚至以「奢華賭旅」為包裝，並提供VIP體驗、五星住宿與私人賭桌，巧妙結合博弈與旅遊，以此吸引高端客戶下注。

警方正持續追查太子集團在台及境外的金流去向，並與美國、新加坡等多國執法機關密切合作，陸續找出可疑網站，將太子集團犯罪事實一一揭露，全力斬斷詐騙與博弈集團資金鏈。

