狂妄！中國「執法」干擾台灣東部海域 官媒嗆：會越來越少出現台灣海峽

記者楊士誼／台北報導

中國多個部門以聯合執法名義干擾台灣東部海域。（圖／翻攝自福建海事局）

中國交通運輸部於6月6日至10日在台灣東部海域執行「海上交通專項執法和掃測行動」，並聲稱相關行動是因應日本與菲律賓啟動專屬經濟海域（EEZ）劃界談判，而中國央視旗下的「玉淵譚天」發文聲稱，這次對台灣形成「近海治理」的模式，台灣海峽的概念可能越來越少出現。

「玉淵譚天」發文聲稱，中方從海警到海事局，多部門「聯動」對台灣行程「近海治理」模式。該文續表示，近海治理模式核心是「行使國家在海洋領域的主權權利與管轄權」，以海上交通執法、航運保障與救助，把台灣東部海域納入「日常管理網格」，意義在於拆解台灣以東海域「管轄權地理空白」的敘事。



「玉淵譚天」指出，此次形成「巡查—執法—保障」的立體管控網。更宣稱「中國對該海域的管理，從臨時走向常態......體現了當前大陸對台島周邊海域行使實質管轄權的戰略突破」。文章也聲稱，本次行動的關鍵，其一在於中方以交通管理等方式，將台灣以東海域的劃界與出海走廊，納入日常管控線。其二則是過去在台灣以東演練是探索性的「抵近勘探」，這次去的更遠。



「玉淵譚天」文章也聲稱，「近海治理」的訊號明確「我們的視野裡會越來越少出現『台灣海峽』」，「台灣島以東海域就是我們的『近海』」。

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國安會祕書長吳釗燮昨日則指出，中國展開所謂執法行動，根本是披著羊皮的擴張主義，嚴重威脅區域和平與穩定，而這種在台灣的專屬經濟海域內騷擾一般商船，企圖虛構擁有管轄權的假象，將嚴重升高區域緊張局勢，他也呼籲在該海域航行的所有商船，直接無視中共海警的無線電呼叫。

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