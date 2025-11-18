狂客音樂祭歌手接力唱！超大咖天后Ella回家鄉 大推在地美食客家粄條

記者鄭尹翔／台北報導

Ella陳嘉樺受邀2025狂客音樂祭屏東演出。（圖／屏東縣政府客家事務處 提供）

金曲歌王羅文裕攜手Ella陳嘉樺、蕭煌奇、Ozone、許富凱、理想混蛋等重量級歌手，將於11月22、23日在屏東縣內埔六堆紀念公園登場的2025狂客音樂祭齊聚舞台，帶來兩天共計13組人氣歌手的接力演出，為粉絲呈現盛大音樂盛會。

羅文裕策展2025狂客音樂祭屏東演出。（圖／屏東縣政府客家事務處 提供）

羅文裕表示，很開心再度接下策展重任，去年首次登場即吸引四萬人，今年期許人數加倍同歡。他透露音樂祭將分為舞台表演、市集、裝置藝術打卡及免費手作體驗，讓民眾沉浸在音樂與文化氛圍中。羅文裕也透露，他與Ella將有驚喜互動演出，呈現不一樣的舞台火花。

身為屏東小孩的Ella陳嘉樺22日將在家鄉演出，預告將帶來full band編制長達30分鐘的表演，除了演唱自己的歌曲，也將獻唱多首經典華語歌，並與羅文裕合唱客家歌曲。Ella表示將用親切的客家話問候現場鄉親，並推薦大家品嚐屏東經典客家粄條及在地美食，展現家鄉文化風味。

金曲歌王蕭煌奇也表示非常期待參加狂客音樂祭，將帶來大家耳熟能詳的歌曲，並品嚐屏東著名美食如黑鮪魚生魚片、梅干扣肉與薑絲大腸等。偶像男團Ozone則分享將帶來客語版《World Top》表演，期望與粉絲交流不同文化，同時享受屏東美麗日落與萬巒豬腳美食。

人氣樂團理想混蛋表示，首次受邀參加狂客音樂祭非常開心，將演出多首招牌歌曲與現場粉絲大合唱。他們也分享對屏東的印象深刻，每次來都感受到觀眾的熱情，並將利用空檔大啖屏東美味肉圓。2025狂客音樂祭將帶給粉絲秋日最狂歡的音樂盛宴，更多活動詳情可至屏東縣政府客家事務處粉專查詢。

