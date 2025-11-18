狂客音樂祭 Ella、蕭煌奇接力飆唱

Ozone受邀2025狂客音樂祭屏東演出。（屏東縣府提供）

記者戴淑芳∕台北報導

歌王歌后齊聚屏東飆唱！金曲歌王羅文裕攜手Ella陳嘉樺、蕭煌奇、Ozone、許富凱、理想混蛋等重量級歌手齊聚《2025狂客音樂祭》接力飆唱。

《2025狂客音樂祭》11月22、23日於屏東縣內埔六堆紀念公園登場！兩天共計有13組人氣歌手，將輪番站上屏東舞台接力飆唱！負責策展的羅文裕表示，去年首次登場即造成4萬人大朝聖，今年期許人數加倍同歡！

難得在家鄉開唱，屏東小孩Ella陳嘉樺22日將登場演出，預告將帶來full band編制長達30分鐘的演出，除了演唱自己的歌曲、也會帶來多首經典華語歌。

廣告 廣告

提到當地客家美食，Ella分享大家一定要吃客家粄條，「油蔥香加上食材很純粹的美味，這是我記憶中的美好味道。」

金曲歌王蕭煌奇則表示很期待參加《狂客音樂季》，好好放鬆開唱，將準備大家都耳熟能詳、喜愛的歌曲！

男團Ozone開心分享很開心《World Top 》這首歌可以與客家語做合作，加入一些客語，增加不同文化上的交流，而且每次表演這首歌的時候，驚喜台下的粉絲朋友們，大聲的跟著唱，越來越會講客家語！

人氣樂團理想混蛋第一次受邀參加屏東狂客音樂祭，非常的開心、也覺得非常的興奮！這次的演出更準備了多首招牌歌曲，希望可以和現場的粉絲一起來個震撼大合唱！