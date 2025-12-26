狂尿床掀討論！石知田揭內幕 告白蔡燦得：小時候的菜

石知田在《如果我不曾見過太陽》中飾演反派。（圖／百澤娛樂提供）





演員石知田近期在Netflix影集《如果我不曾見過太陽》飾演歐陽悌，獲得廣大迴響，今（26）日他出席媒體茶敘，坦言過去都是文青、台大學霸的印象，因為飾演反派反而讓外界耳目一新。劇中飾演蔡燦得的兒子，石知田也笑說「她是我小時候的菜」。

石知田近期在Netflix影集《如果我不曾見過太陽》飾演歐陽悌。（圖／Netflix提供）

石知田近期在Netflix影集《如果我不曾見過太陽》飾演歐陽悌。（圖／Netflix提供）

石知田提到，過去大家對他的定義都是高學歷、聰明的形象，即使他為了演戲下足工夫，或是花很多時間學習新技能，也會因為刻板印象被認為「很快就會了」。直到這次「歐陽悌」這個角色出現，「就等於是兩個端點，那等於我中間的應該都可以做到。」在詮釋角色上也更加自由。

劇中，歐陽悌經常做惡夢尿床掀起討論，甚至被說演出的狀態感覺很真實，石知田也在社群平台海巡的過程中發現，有網友說看不見褲子是濕的，他也給出解答，「因為是絲質的睡衣，褲子上就很不明顯。」但實際上褲子被噴超多水。

這次石知田跟蔡燦得首度合作就演母子，「我覺得在走戲過程中就會瞬間知道她是一個很專業的演員，她很願意跟你互動，是打開來的，所以我覺得沒有花太多磨合的時間。」石知田進一步表示，小時候看蔡燦得在《笑傲江湖》中飾演儀琳，「我小時候就會覺得這個女生好可愛喔，所以我對她印象最深。」更忍不住告白，「她好像是我小時候的菜」。



