狂弟闖禍姊賠命1／發財車行動廣告找愛女引關注 警遭炎上追出他有問題

謝家父母辭去工作，籌錢租車做看板、印傳單尋找愛女，引起社會關注。（東森新聞提供）

2001年間，一輛藍色小貨車懸掛一名女學生的照片，旁邊用大字寫著「謝○○失蹤，請各位社會善心人士幫忙！」並附上聯絡電話，沿路廣播放送：「謝○○在5月11日早上失蹤，請看到謝○○的人，趕快跟我們聯絡。」短短幾個月，這輛車繞遍全台各地，看到的人都知道，是心急父母在尋找愛女，也成功引起媒體的注意。

謝家父母接受媒體採訪時表示，女兒失蹤好幾個月，桃園警方卻始終以失蹤人口案處理，根本沒有任何積極作為，也不理會家屬擴大調查的請求，因此夫妻倆只能自力救濟，一同辭去工作，籌錢租車、印製傳單尋找愛女，謝母甚至為此一夜白頭。新聞曝光後，輿論炸鍋，不僅地方議員在議會上連番砲轟桃園警方，連中央都指示警政署要審慎處理。

時任桃園縣警察局長的侯友宜面對壓力，除了親自出面安撫謝家父母，也立刻指派一組刑事小隊，針對謝女失蹤案進行專案調查。

時任桃園縣警察局長的侯友宜，指派刑事小隊專責調查後沒多久，就順利偵破謝女命案。（東森新聞提供）

專案小組人員回憶：「當年19歲的謝姓女學生作息很規律，清晨6點從桃園家中出門，坐公車到台北一間貿易公司上班，下班後再前往台北的高職夜間部上課，卻在5月11日出門後失聯，由於她既未與人結怨，也沒有感情或金錢糾紛，所以我們把清查範圍擴大到她的家庭成員，結果發現一些端倪。」

原來謝女有一個未滿18歲的弟弟，不同於姊姊半工半讀、貼補家用，謝弟總是與一堆狐群狗黨惹事生非，因為知道自己未成年，就算犯罪也不會被關，所以經常挑釁其他混混，為家裡惹出不少麻煩。

