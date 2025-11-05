狂弟闖禍姊賠命2／報復女友遭性侵還逼簽本票 屁孩法庭外囂張挑釁引殺機
警方調查，就在謝女失蹤前1年，正與14歲少女小紺（化名）交往的謝弟，透過蔡姓友人介紹，結識一名26歲的呂姓男子，沒想到幾天後，小紺告知謝弟遭呂男性侵，謝弟氣憤不已，立刻糾眾將呂男狠狠教訓一頓。一個月後，謝弟又帶著女友與三名友人前往呂父開的羊肉爐店，強逼呂男寫下性侵小紺的自白書，還逼他簽下50萬元本票作為賠償。
呂男無法接受，對謝弟提起傷害告訴，但謝弟被移送少年法庭審理時，多次在庭外對呂男挑釁：「我不會有事啦！頂多保護管束而已！」
專案小組人員表示：「最後謝弟還真的沒事，但是呂男被控性侵一案也不起訴，我們當時就推論，既然謝女跟父母的人際關係沒那麼複雜，那麼謝家最容易招人怨恨的應該是謝弟，所以從最近與他發生糾紛的呂男開始調查，結果發現謝女失蹤前一週，呂男的手機訊號一直出現在謝家附近，而且謝女手機最後一次通聯的基地台位置，也在呂男住處附近，當下我們就知道應該『賓果』了！」
2002年1月，專案小組成員逮捕呂男，知道無法脫罪的他，坦承夥同翁姓男子綁架謝女，並供稱錯手殺死謝女，之後將屍體埋在桃園大園海湖地區的海防訓練中心靶場後方空地。
專案小組取得呂男口供後，立即拘提翁男，並調動機具前往大園開挖，尋找失蹤8個月的謝女遺骸，當謝女的制服從沙土堆中出現時，胸前的學號讓謝家父母崩潰，更令人鼻酸的是，由於謝女大體遭掩埋已久，屍骨分離不全，但謝父堅持要給女兒一個全屍，在開挖作業告一段落後，仍然獨自留在現場，用鏟子及篩子一把一把過濾、尋找女兒的屍骨。
面對警方偵訊，呂男供稱，他因為被誣告性侵，對謝弟十分不滿，後來又聽說謝弟沒被法官判刑，所以萌生殺意，他先詢問翁男能否幫忙，之後透過介紹他與謝弟認識的蔡男，取得謝家的地址，便與翁男著手準備殺人計畫。
呂男及翁男先在五金行買好圓鍬、十字鎬及手銬，並先試挖各處土壤，挑選要活埋謝弟的地點，最終選定呂男服役的海防靶場後方空地，但二人在謝家附近埋伏多日，始終無法鎖定謝弟的作息，導致殺人計畫遲遲未能執行。
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
狂弟闖禍姊賠命3／仇家血腥報復計畫卻錯殺孝女 法院審理受害家屬竟遭恐嚇
狂弟闖禍姊賠命／未成年弟闖禍慘淪替死鬼 高職孝女人間蒸發8個月成白骨
