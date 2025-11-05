狂弟闖禍姊賠命3／仇家血腥報復計畫卻錯殺孝女 法院審理受害家屬竟遭恐嚇

呂男及翁男原本打算殺害謝弟，還先買好挖掘工具並到處測試，尋找易於活埋的場所。（東森新聞提供）

埋伏過程中，呂、翁二人發現謝女的作息時間十分固定，翁男因此提議，不如直接綁架謝女，再向家屬勒索錢財、逼謝弟交出呂男簽的本票，呂男聽了點頭同意，原本的殺人計畫於是轉變成擄人計畫，呂男還先到藥局買了十幾顆安眠藥、磨成粉末分裝，準備擄走謝女後將她迷昏。

2001年5月11日清晨，謝女剛出門，埋伏門外的翁男就把她攔下，確認身分後，佯稱有人要問謝弟之事，將謝女押至呂男駕駛的貨車上，接著就以膠帶、毛巾及手銬，將謝女的眼睛矇起、嘴巴塞住、手腳綑綁，載回呂男的住處灌藥迷昏，二人並商量該如何向謝家要錢。

沒想到此時謝女的同學突然來電，謝女在昏沉中也接通電話，這讓翁男萌生退意，勸呂男放了謝女，呂男雖口頭同意，卻說要自己處理，並叫翁男幫忙把謝女搬上車後，就獨自開車離去。

謝女因弟弟（左）在外的糾紛而不幸殞命，謝弟前往埋屍地點祭拜。（東森新聞提供）

不過，呂男的車並未開往謝家，而是往原本預計活埋謝弟的大園駛去，車子開到一半，呂男下車小解，未料謝女突然驚醒、大叫，呂因此決定殺人滅口，用車上棉被悶住謝女的口鼻，確認她窒息死亡後，將屍體載往海防訓練中心靶場後方空地，藏在草叢中，等深夜再返回現場，挖坑掩埋謝女屍體，接著將犯案工具及謝女物品丟到路邊垃圾桶滅證。

原以為神不知鬼不覺，但天網恢恢，呂男及翁男最終還是遭到警方逮捕。誇張的是，全案在法院審理期間，謝家竟接到不明來電，警告他們不要繼續糾結下去，不然還會再出事，嚇得他們趕快搬家。針對謝女命案，法院最後依擄人故意殺人等罪，將呂男判處無期徒刑、翁男判處12年徒刑定讞，如今二人都已假釋出獄、重獲自由，但謝女的人生只能永遠停留在19歲殞命的那一刻。

