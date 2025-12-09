狂戀台糖「一砂」 蘋果糖社長狂掃「一整箱白粉」遭緝毒犬聞 圓夢見董座嗨喊：夢幻的一天

日本蘋果糖始祖池田喬俊熱愛台糖一砂而聞名，9日終於跟台糖董事長吳明昌正式見面，他興奮直呼「今天是夢幻的一天！」。讀者提供

日本蘋果糖始祖—東京林檎製飴所社長池田喬俊日前來台快閃結束，因瘋狂掃貨足足一行李箱的「台糖一號砂糖」，出境時在機場被海關人員緊盯，甚至驚動了緝毒犬到場嗅聞，鬧上國際新聞版面而一夕爆紅。這位被網友戲稱「合格白粉男」，今（9日）終於卸下「嫌疑」，與他最愛的「白粉」製造商台糖公司董事長吳明昌正式相見歡，讓他興奮直呼：「今天是夢幻的一天！」。

池田喬俊今年10月因帶回大量台灣砂糖的「驚魂記」躍上新聞，這場「白粉奇遇記」不僅讓他爆紅，更火速獲得台糖公司的親自聯繫。為了今日與台糖的會面，池田別出心裁，現場利用台糖的黃金砂糖與古早糖等產品，製作了「台糖限定紫蘇梅」與「府城紫蘇梅」口味的蘋果糖。

池田以台糖一砂製作經典原味跟府城紫蘇梅口味的蘋果糖。讀者提供

池田大讚台糖精緻細砂品質極好，讓外層可以沾取大量紫蘇梅粉，達到味覺「鳥馬義」（日文「好吃」）與視覺「綺麗」的雙重饗宴。台糖公司也以最高規格禮遇這位頭號粉絲，特別致贈超大版台糖砂糖造型抱枕，以及Q版池田造型積木、台糖糖包造型一卡通等。池田則在特大號抱枕上寫下「我非常喜歡台糖的砂糖，也衷心希望台日友誼長久」。

池田坦言，「白粉奇遇記」發生當時看到新聞標題寫著「白色粉末」，雖然開心自稱是「合格白粉男」，但其實並不清楚「白粉」在台灣的隱晦意思。他當時曾擔心，台灣肉類或水果都不能帶上飛機，深怕連砂糖也不行，還以為自己做了壞事。這次事件不僅讓他爆紅，更火速獲得台糖公司的親自聯繫。

池田透露自己十多年來每天都在製作蘋果糖，試過世界各國的砂糖，自認對砂糖相當了解。但他最情有獨鍾的，正是「台糖精緻細砂」。他解釋，這款「一砂」雖然純度高，卻能保留極微量的糖蜜成分，創造出一種獨特的「殘響」，「彷彿是遙遠記憶中殘留的餘韻」，正是這種「一點點不完美」，讓台糖砂糖如此特別。

池田與台糖董事長吳明昌見面時，現場製作蘋果糖。讀者提供



