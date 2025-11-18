狂戳中國痛點？傳高市早苗「將參拜靖國神社」 中共戰狼：將掀驚濤駭浪

國際中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，中日關係持續緊繃。18日又傳出高市早苗可能將在12月26日「突襲」參拜靖國神社，前《環球時報》總編輯胡錫進就稱，「如果高市早苗真敢邁出去靖國神社拜鬼這一步，將是冒天下之大不韙，必將掀起一場全面的驚濤駭浪」。

據日本網路媒體《NEWSポストセブン》報導，傳出高市早苗可能會在特別國會會議結束後，計劃突襲訪靖國神社。報導提到，過去高市早苗不曾缺席靖國神社祭典，不過今年10月17日靖國神社秋季祭典，她卻決定不參加，據說當時是考量美國總統川普將訪日、將前往APEC等外交因素。

如今傳出高市早苗可能將在12月26日「突襲」參拜靖國神社，若成真將會是繼前日本首相安倍晉三後，睽違12年，再度有現任日本首相前往靖國神社參拜，過去安倍晉三在2013年12月26日突然前往靖國神社參拜，遭到中國強烈譴責，因為在1978年甲級戰犯奉入靖國神社後，參拜靖國神社一直被中國視為冒犯行為，甚至日本國內都意見分歧。

日本靖國神社。（圖／翻攝自維基百科）

如今傳出高市早苗可能將參拜靖國神社，前中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進就發文怒轟，「如果高市早苗真敢邁出去靖國神社拜鬼這一步，將是冒天下之大不韙，必將掀起一場全面的驚濤駭浪」。

不過胡錫進也分析，此消息是由《NEWSポストセブン》這家媒體所揭露，該媒體經常刊登「爆料」式文章，而日本主流媒體如《共同社》、《讀賣新聞》等都未做此報道，他猜測「不能排除，日方試圖透過散佈這個傳言，以更糟糕的前景向中方施壓，緩解日方目前因高市早苗『台灣有事』激進言論而遭到中國猛烈反擊所受到的壓力」。

胡錫進強調，由於《NEWSポストセブン》的報導無法確認真實性，這件事應當暫時還不會被公開擺到中日外交的檯面上。但他直言，「如果高市早苗真敢踏出這一步，那麼無需試探，中韓做出最高級別的激烈反應和反制將是注定的，沒有懸念」。

