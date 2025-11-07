狂打「媽媽牌」＋群組洗地？卓冠廷揭盧秀燕道歉背後動作！

主播／劉品薇 台北報導國民黨台北市議員鍾沛君，近期在政論節目上許多發言，持續引爆網路上兩派筆戰，包括在談論台中豬瘟議題時，率先檢討中央邊境管制有問題，甚至還說如果病毒沒進來，廚餘蒸不蒸煮有差嗎？同時也在網友社群上回嗆網友，說就是民進黨邊境破防，還裝沒事推給台中。這番話或許有她的支持者贊同，但同時也有許多網友聽不下去，醫師杜承哲就在社群發文，發起照樣造句大賽，說如果你警察能把壞人抓光，我鎖不鎖門有差嗎？文章發出後也迅速引發迴響，還有網友留言說國民黨沒進來，我獨不獨有差嗎？同樣也獲得許多讚數。而同時，醫師杜承哲也留言強調，這題照樣造句的精髓就在很多事情應該是層層把關，才能滴水不漏，但鍾沛君卻是把所有責任，推到其中一關上面，免除了台中市政府的責任。但其實引發爭議的不只這句話，鍾沛君之前在政論節目上，討論到花蓮救災便當之亂的時候，一句現在有哪位災民或志工，因為沒吃到便當餓死的嗎，相關話題也持續在網路上發酵，最近更有網友發起，套一句鍾沛君說的話，現在有哪一個軍公教，因為年金改革餓死的嗎？還有網友留言，如果你從頭到尾不要領退休金，我改不改革有差嗎？只不過，在這一波網友辯論中，不少人提到鍾沛君之前遭

民視 ・ 8 小時前