狂打「媽媽牌」＋群組洗地？卓冠廷揭盧秀燕道歉背後動作！
論壇中心／董思旻報導
台中非洲豬瘟案重傷形象，台中市長盧秀燕近期三度鞠躬道歉，喊話「媽媽做不好，一樣要檢討改進」，被議員批評消費媽媽、情勒市民，又傳出市政顧問群組轉傳盧秀燕道歉圖卡，內容還稱讚有肩膀，挨轟洗白無極限。
盧秀燕積極打造媽媽市長人設，這次遇到非洲豬瘟卻翻車，就連演員陳慕義也發文表達不滿，喊話「不要一直自稱是大家的媽媽，這樣真的是很侮辱」，吸引大量網友按讚認同。對此，民進黨新北市議員卓冠廷在《台灣最前線》節目中分析，盧秀燕頻宣傳媽媽市長，是精心設計過的「政治語言」，利用對媽媽的敬畏、疼惜，營造成對市長不忍苛責，痛批媽媽兩個字，變成盧秀燕的防火牆。
如今爆出台中市政顧問在基層群組，大量散發盧秀燕道歉的圖卡，上頭稱「下屬出包 勇於負責」，卓冠廷表示，現在已經開始大規模洗地，連近期曝光的縣市長聲量也拿下第一，試圖操作盧市府防疫做得很好，但市民不會被騙。
原文出處：最前線(影)／盧秀燕為非洲豬瘟道歉形象崩？卓冠廷揭「媽媽市長」背後話術！
