狂打206通電話恐嚇柯建銘 51歲房地產業者慘遭起訴

陳姓房仲接連撥打206通騷擾電話民進黨立院黨團總召柯建銘，被依《個人資料保護法》、《刑法》強制罪起訴。 圖：金大鈞／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨立院總朝柯建銘今年初爆料自己收到手寫恐嚇信，揚言要對柯建銘全家不利，另外多名民進黨也陸續接到類似郵件，讓檢警不敢大意，透過各種手段，查出查出一名陳姓房地產業者，自去年起，分階段密集撥了206通電話到柯建銘手機。台北地檢署今（11）日依違法利用個資、強制等罪將陳男起訴。

立法院長韓國瑜今年2月6日召開黨團協商，討論「第11屆第3會期開議日」及行政院對「公職人員選舉罷免法部分條文」第76條、第79條、第80條及第83條修正案的覆議案相關事宜時，柯建銘就在協商過程中提到自己遭人恐嚇，稱有人揚言暗殺他全家。

廣告 廣告

多位綠委聽聞也隨即表示，自己收到標題為「柯建銘全家已被列入暗殺名單！」的電子郵件，內容列出柯建銘家人名單以及暗殺方式、時間等，柯建銘服務處也收到恐嚇信嗆聲「你的告別式我會參加。」

面對自己遭到恐嚇，柯建銘也提出告訴，刑事局也馬上受理案件，同時調查所提供遭威脅的相關情況，包括有不明人士密集撥打行動電話騷擾，還有另一人致電到辦公室恐嚇，「要送柯建銘入塔，趕快派500名警員駐守在柯建銘先前在新竹牙醫執業地點」等，並追查可疑的網路IP。

刑事局也分別鑑識實體恐嚇信和電子郵件恐嚇信，發現恐嚇的電子郵件發信IP位於境外；至於實體部分，雖然紙本郵戳雖是新北市，在調閱可能投遞信件郵筒的監視器、勘查同款信紙及信封販售地點，以及進行筆跡鑑定後，都無法確認嫌疑人身分。

儘管無法藉由鑑識查獲實體恐嚇信和電子郵件恐嚇信出處，但刑事局之後查出一名台南的陳姓房地產業者（51歲）曾打給上百通的騷掃電話。

根據台北地檢署起訴書指出，陳男不明方式取得立委的通訊錄後，掌握柯建銘名下3組手機門號；自去年7月16日清晨5時47分起，直到今年3月14日午後2時48分，他分別借用母親與姊姊並不知情的手機，先後對這3個門號撥打57通、83通及11通電話。檢方認為，這些騷擾行為已嚴重影響柯建銘的日常生活與手機使用自由。

警方在獲報後，於今年3月22日及4月8日約談陳男製作筆錄，但是陳男仍不當一回事，持續在今年5月15日下午16時39分至6月6日凌晨3時11分，以母親電話打38通電話，又於今年6月4日凌晨1時22分，再以母親電話打17通電話騷擾柯建銘，前後累積共打206通騷擾電話。檢察官認為，陳男涉嫌違法利用個資，並依《個人資料保護法》、《刑法》強制罪起訴陳男。

至於另名陳姓男子於今年2月19日晚間22時許，打電話到柯建銘立院辦公室，並對接聽電話的柯建銘戴姓助理稱，要送柯建銘「入塔」、「趕快派幾百個警員駐守柯建銘過去在新竹牙醫執業的地方」，被控涉嫌恐嚇罪。然而，檢察官認為，整篇通話無明顯具體惡害通知或其他疑似恐嚇言行，犯罪嫌疑不足，因此給予不起訴處分。

※Newtalk提醒您：

#任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

YouBike新制嚴格執行！未登錄實名投保「不給騎」 單次租借也納管

藍營擬明三讀反年改法案 經民連：每人需負擔近3萬維持基金不破產