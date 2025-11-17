狂打40次玻尿酸！網紅砸1700萬「捏出人工8塊肌」 醫示警1恐怖後果

中國一名網紅注射40次玻尿酸，整出8塊腹肌。圖／翻攝自Andy 郝鐵男抖音

現在醫美發達，連腹肌都可以整？中國一名來自黑龍江的網紅「Andy 郝鐵男」在抖音平台擁有將近10萬名粉絲，近日他在抖音上傳一則影片，分享「整出腹肌」的心得，他透露花費400萬人民幣（換算約新台幣1700萬元）整形，透過40次玻尿酸注射，整出人工腹肌。對此，有醫師警告，在腹部多次注射玻尿酸，可能會有血管壞死的風險。

綜合陸媒報導，中國一名來自黑龍江的網紅「Andy 郝鐵男」近日透露，他在數個月的時間內注射40次的玻尿酸，把腹部的8塊腹肌「捏出來」。Andy還自豪地說是「中國第一人」，透過注射玻尿酸在肩膀、鎖骨、胸肌、腹肌等部位，塑造出猛男姿態。面對網友曾說，肌肉不會長在懦夫身上的說法，Andy表示，「但是你要知道，我都打了這麼多了，我已經不是懦夫了，換成你的話你敢打嗎？」

另外，Andy透露，如果3年後腹肌還是維持現在的狀態，將會申請金氏世界紀錄，希望成為最持久的「玻尿酸人工腹肌」，還會開直播用腹肌夾核桃。Andy坦言術後5個月腹部沒有腫脹，形狀還是很自然，「雖然有人說玻尿酸會在幾個月內分解，但醫師告訴我，他可能位移或結塊，這反而會讓效果更自然」。不過，他因為「整出腹肌」的事蹟讓知名度迅速大增，遭到網友抨擊，認為他的腹肌很醜。對此，Andy則認為只要自己喜歡、滿意就好了。

不過，注射玻尿酸把腹肌捏出來，真的可行嗎？湖北武漢某醫院整形外科主任李扎潤指出，進行注射40次的玻尿酸，可能會導致皮膚受損或是血管壞死。他指出，肌肉是動態組織，即使靜態時看似真實，但是活動時外型會變形，長期注射可能會侵蝕骨骼、壓迫肌肉，使肌肉變薄，「一但填充物分解，原有的肌肉可能更虛弱」。



