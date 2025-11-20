狂打40萬通詐騙電話！19人落網 300人上當損失破3億

警方逮捕詐團成員。（圖／民眾提供）

台中市政府警察局刑事警察大隊科偵隊偵辦一起中繼詐欺機房案件，循線掌握以李嫌為首的詐騙集團，他們勾結二類電信業者、網路廣告商一起犯案。警方追查展開4波拘搜行動，查緝李嫌等19人到案，初步統計，詐團4個月內發話近40萬通、受害者約300人，財損超過3億元。全案依刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌偵辦，李等人已遭法院羈押禁見。

警方報請台中地檢署陳祥薇檢察官指揮偵辦，並由台北市刑大偵七隊、中山分局以及台中刑大偵一、三、六、八隊、太平分局、少輔隊共同組成專案小組深入追查。時機成熟後，自114年8月起陸續啟動4波拘搜行動，共將李嫌等19人查緝到案，並查扣50台IPPBX設備、40萬元、自小客車1部、1萬顆USDT虛擬通貨及電腦、伺服器、手機等大量贓證物，全案依刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌移請台中地檢署偵辦。

據警方調查，詐團的手法相當完整，由鄧嫌負責投放網路廣告，招募國人申辦市話、網路並安裝IPPBX設備，再由二類電信業者提供通訊線路。李嫌則利用VOS 3000架設地下話務系統，替境外詐騙機房把電話訊號「落地」，偽裝成台灣市話來電，讓詐騙更具迷惑性，整個集團從控盤、系統商、電信商到廣告商分工細膩，是近年破獲最完整的非法話務系統組織之一。

警方清查共找到73門人頭市話，已依《詐防條例》通報電信業者斷話。初步統計，詐團4個月內發話近40萬通、受害者約300人，財損超過3億元，手法包括假檢警、假投資、猜猜我是誰等，手段惡劣，嚴重危害國人權益。為展現打詐決心，檢警持續鞏固事證，兩名核心幹部也已遭法院羈押禁見，避免更多民眾受害。

台中市政府警察局刑事警察大隊大隊長紀延熹表示，統計114年10月台中市受理詐欺案件1961件、財損8億餘元，與去年同期比較，件數下降24.6％、財損金額下降37.7％，與9月比較，受理件數亦下降3.5％，財損下降10.6％。另統計114年1至10月，警方已破獲詐欺集團587件、4742人，查扣不法利得9億餘元；警銀聯阻攔阻民眾遭詐1519件，攔阻金額近12億元，各項數據均較去年同期成長顯著，顯示台中市在強力打擊詐欺犯罪展現實質成果。

