狂掃台灣砂糖爆紅 日本老闆池田喬俊造訪台糖

南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

因為來台狂掃台糖精緻細砂，引起海關查驗爆紅的，日本蘋果糖社長池田喬俊，受邀來訪台糖公司，和董事長吳明昌進行甜蜜交流。兩位主角前一晚都興奮得睡不著覺，池田也現場製作他的拿手蘋果糖，和他心中第一的台糖員工們分享。





買台糖砂糖爆紅 日本職人受邀來台興奮到睡不著

來台狂掃台糖精緻細砂爆紅，池田喬俊社長造訪台糖！（圖／民視新聞）





來自日本青森的新鮮蘋果，裹上用台糖精緻細砂糖加水煮成的糖漿，在池田喬俊的精湛手法下，裹上糖漿外殼的蘋果糖，晶瑩閃亮的呈現在台糖員工們的面前，池田喬俊也分享，他熱愛台糖細砂的原因。

廣告 廣告

因為來台狂掃台糖精緻細砂，引起海關查驗而爆紅。日本蘋果糖社長池田喬俊，也因此和台糖結下不解之緣。這一次受邀來訪，主客兩人前一晚，都興奮得睡不著覺。





買台糖砂糖爆紅 日本職人受邀來台興奮到睡不著

台糖準備甜蜜專屬小抱枕，讓日本職人好開心！（圖／民視新聞）





台糖的好品質，能得到日本專業職人的十足肯定，也讓台糖人很自豪。之前台糖也送了份甜蜜專屬的小禮物給池田，沒想到這份神秘禮，也跟著爆紅。

這次會面之後，雙方也將更進一步，討論後續合作的模式，畢竟台糖意外找到了這位宣傳大使，也期許能將百年傳承的糖業工藝，推向國際市場。





原文出處：買台糖砂糖爆紅 日本職人受邀來台興奮到睡不著

更多民視新聞報導

25公斤砂糖放頭上? 日本蘋果糖店職人收台糖"抱枕大禮"

帶台糖砂糖返日爆紅！ 日本蘋果糖老闆收到「特製25公斤砂糖抱枕」

日老闆狂掃台糖砂糖突收2大禮！網羨慕：敲碗開賣

