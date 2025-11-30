狂掃台灣砂糖爆紅！日老闆獲贈「特製抱枕」被敲碗販售 台糖回應了

生活中心／許智超報導

日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」的老闆池田喬俊，日前他因為來台灣掃貨，買了20包台糖一號砂糖帶回日本，結果一度卡在海關而爆紅。近日，池田喬俊分享台糖準備的大驚喜，特製了一個「業務用包裝砂糖」造型抱枕送給自己，貼文一出立刻引發熱議。對此，台糖回應，抱枕是員工手工製作，因富有創意，考慮將此作為明年80週年紀念商品。

池田喬俊28日在X平台發文表示，台糖送來砂糖時，竟然一起送來了特製的「砂糖抱枕」，而抱枕的外觀是台糖業務用的25公斤超大麻布袋，開心地說「他們還特別為了我，把裡面的填充物重新調整、重新製作成專屬的版本」。他也透露，台灣行的最後一天預計要和台糖董事長進行對談，讓外界好奇雙方合作可能。

針對特製的砂糖抱枕，台糖回應，抱枕是員工手工製作，總共有2個，歡迎池田喬俊12月9日到台南總管理處拜會，屆時池田喬俊也會現場烹製50顆蘋果糖和與會者分享。此外，台糖內部認為抱枕十分有創意，同事們也詢問是否會製作販售，大家都想買回家，因此台糖考慮明年公司成立80週年，將抱枕做成紀念商品。

此前，池田喬俊發文曾透露，之所以選用台灣砂糖製作蘋果糖的原因，提到台灣的砂糖不管是在甜味方面或者是溶解的方式，都與日本的不一樣，他在製作蘋果糖時「可以感受到與日本的差異」，台灣砂糖有著獨特的甜味，想讓日本人多嚐嚐，於是帶了台糖製的砂糖回國，並貼出行李的內部照片，目測至少裝了20包。不過，池田喬俊在帶砂糖回國時，差點過不了海關，到日本時還一度驚動緝毒犬，所幸最後還是順利帶回台灣的糖。

