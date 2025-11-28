狂掃台灣砂糖「白粉驚動緝毒犬」！日本老闆嗨曝 台糖出手送1大禮

生活中心／黃韻璇報導

蘋果糖老闆因為狂掃台灣砂糖被海關攔下而爆紅。(圖／記者賴俊佑攝影）

日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」的老闆池田喬俊，日前他因為來台灣掃貨，買了20包台糖一號砂糖帶回日本，一度卡在海關，但最後仍順利帶回；之後他更多次來台灣補貨，還透露台糖公司已經聯繫他，昨（28）日他發文曝台糖送他一個大驚喜，特製了一個「砂糖抱枕」送給他，他也透露接下來預計將和台糖董事長見面。

池田喬俊透露，台糖送他一個大驚喜，特製了一個「砂糖抱枕」送給他。（圖／翻攝自池田喬俊X平台）

上個月池田喬俊曾開心發文表示「好消息！台灣糖業公司來聯絡我了！我超開心的」，不過當時並沒有透露是什麼事。昨（28）日他在X平台發文表示，台糖送來砂糖時，竟然一起送來了特製的「砂糖抱枕」，而抱枕的外觀是台糖業務用的25公斤超大麻布袋造型，直言「他們還特別為了我，把裡面的填充物重新調整、重新製作成專屬的版本」。

廣告 廣告

此外，池田喬俊也透露，自己台灣行的最後一天，預計要和台糖董事長進行對談，直言「現在開始就已經非常緊張了，雖然看起來可能一點都不像在緊張」。

日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊再來台灣，又帶了滿滿一箱台糖回日本。（圖／翻攝自池田喬俊Threads）

此前，池田喬俊發文曾透露，之所以選用台灣砂糖製作蘋果糖的原因，提到台灣的砂糖不管是在甜味方面或者是溶解的方式，都與日本的不一樣，他在製作蘋果糖時「可以感受到與日本的差異」，台灣砂糖有著獨特的甜味，想讓日本人多嚐嚐，於是帶了台糖製的砂糖回國，並貼出行李的內部照片，目測至少裝了20包。不過，池田喬俊在帶砂糖回國時，差點過不了海關，到日本時還一度驚動緝毒犬，所幸最後還是順利帶回台灣的糖。

更多三立新聞網報導

中國演唱會突遭取消！濱崎步無奈發聲：娛樂應是橋樑 1畫面看哭粉絲

大槻真希中國演出「被斷電趕下台」！矢板明夫爆中共目的：向日本施壓

美方力挺？洩台積電機密「羅唯仁住處遭搜索」 美國務院首發聲

馬英九喊準戰爭狀態！她嗆「台灣最惡夢總統是您」 盤點任內丟臉事蹟

