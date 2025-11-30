狂掃台糖砂糖爆紅 日老闆獲贈「特製抱枕」網敲碗販售 台糖回應了

日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊在社群開心分享，收到台糖手工特製的「業務用包裝砂糖」造型抱枕。翻攝自池田喬俊X



日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊，先前因來台時狂掃台糖生產的砂糖，返國後被海關盯上而爆紅，日前池田喬俊再於社群分享，收到「業務用包裝砂糖」造型抱枕。台糖表示，這是員工手工製作，由於富有創意，目前正考慮將此作為明年80週年紀念商品。

先前池田喬俊來台時狂掃台糖產製的砂糖，不料返國時竟因砂糖外觀貌似「白粉」，因而被海關盯上。事後池田喬俊在社團分享這段經歷，沒想到貼文意外爆紅，也開啟了池田喬俊和台糖的緣分。

池田喬俊本月28日又在社群平台X發文表示，日前台糖送來砂糖時，竟一起送來特製的「砂糖抱枕」，抱枕的外觀是台糖業務用的25公斤超大麻布袋，開心表示「他們還特別為了我，把裡面的填充物重新調整、重新製作成專屬的版本」，同時透露台灣行的最後一天將和台糖董事長進行對談，讓外界好奇雙方合作可能。

台糖回應，這款特製的砂糖抱枕是員工手工製作，總共有2個，歡迎池田喬俊12月9日至台南總管理處拜會，屆時池田喬俊也會現場烹製50顆蘋果糖和與會者分享。至於大受內部好評的特製抱枕，台糖表示由於大家都想買回家，因此目前正考慮明年公司成立80週年時，將抱枕做成紀念商品。

先前池田喬俊曾發文表示，之所以選用台灣砂糖製作蘋果糖，是因為台灣的砂糖不論是甜味或是溶解的方式，都與日本的不一樣，他在製作蘋果糖時「可以感受到與日本的差異」，台灣砂糖有著獨特的甜味，想讓日本人多嚐嚐，於是帶了台糖製的砂糖回國。

