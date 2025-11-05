狂掃豪宅洗錢45億 太子集團在台最高幹部遭聲押

太子集團在台狂掃豪宅洗錢，遭調查局搜索扣押。（調查局提供）

在柬埔寨搞跨國詐騙的太子集團涉嫌在台灣洗錢，檢調4日兵分47路拘提25人，包含太子集團在台灣的最高階幹部王昱棠，檢察官5日訊問後，認為王男等4人涉犯組織犯罪防制條例、洗錢、意圖營利賭博等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，向台北地院聲請羈押禁見。本案累計已聲押5人。

台北地檢署表示，以陳志為首之太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於今年10月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室（簡稱 OFAC）亦將該集團在我國境內所設之9家公司及3名國人列入制裁名單，均於10月14日對外公告。

北檢接獲上開訊息，於10月15日主動分案，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪共同指揮法務部調查局臺北市調查處、內政部警政署刑事警察局積極偵辦太子集團在臺洗錢等相關犯行。

檢調於4日兵分47路全台大搜索，拘提25人，包含陳志的兩名親信王昱棠跟辜淑雯，並扣押不法所得45億。

初步調查發現，王昱棠是太子集團在台最高階幹部，同時也是天旭公司負責人，涉案人等利用聯凡等8家空殼公司，斥資38億購入和平大苑11戶豪宅與48個車位，成為周杰倫鄰居之外也藉此隱匿金流，接著再拿豪宅去貸款，再匯到海外，涉嫌洗錢，另外還在台北101成立天旭公司發展線上博弈，辜淑雯則負責吸收工程師跟客服，完成吸金工作的最後一塊拼圖。辜淑雯是太子集團二當家，已於4日聲押。