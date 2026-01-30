狂掃7500億黃金！最大買家140噸藏瑞士地堡

▲加密貨幣巨頭Tether已成黃金最大買家，狂掃140噸、價值約240億美元。示意圖，圖為瑞士央行黃金儲備。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 近來國際貴金屬價格飆漲，黃金價格一度觸及每盎司5591.61美元歷史高點，今年以來已上漲約25%。在美元走弱、地緣政治不穩定的狀況下，加密貨幣龍頭Tether大舉囤金，一年內累積約140噸黃金，市值超過240億美元。

彭博報導，加密貨幣龍頭Tether在過去一年裡，悄悄成為全球黃金市場最重要的參與者之一。這象徵著加密貨幣世界與黃金世界的匯流，雙方對政府債務的共同不信任，是推動金價飆升至每盎司5,200美元以上歷史新高的主要因素。

Tether執行長阿多伊諾（Paolo Ardoino）表示，他將Tether在黃金市場的角色比做「中央銀行」，並預期美國的地緣政治對手，未來可能推出以黃金為基礎的貨幣，對抗美元主導地位。Tether近期更自滙豐挖角資深交易員，準備進軍黃金交易，正面迎戰摩根大通、滙豐等傳統投行，公司計劃將其龐大的利潤持續投入黃金，並開始在黃金交易領域與銀行展開競爭。

阿多伊諾指出，Tether持有約140噸黃金，其中大部分為自有儲備，其餘則是支持其黃金代幣的實物。這批金屬價值約240億美元，是除央行、ETF 和支撐主要交易樞紐的商業銀行金庫外，已知最大的私人黃金囤積，Tether一直以每週一到兩噸的速度購買，並打算「在接下來的幾個月內」肯定會持續這樣做。

Tether 的收入來源主要來自其規模巨大的美元穩定幣（USDT），目前流通量達 1,860 億美元。公司收取真實美元以發行 USDT，並將其投資於美國國債及黃金等資產，從中賺取數十億美元的利息與交易利潤。

阿多伊諾也透露，持有實體黃金至關重要，因此公司將黃金儲存在瑞士的前核掩體內，用多層鋼門保護，「那是很有007風格的地方，簡直瘋了」。瑞士約有37萬座冷戰時期打造的地下掩體，當時是用於預防核攻擊，如今多數早已閒置，但其中一座卻成為Tether的黃金金庫。

