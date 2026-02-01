狂揍老夫婦惡男遭起底！地方頭痛「清潔隊員」 高市環保局開鍘：停職送考核會

因擦撞糾紛狂毆老翁的馬姓男子，遭網友起底是高雄清潔隊員，環保局今日立即將他停職並送考核會懲處。（翻攝畫面）

高雄市楠梓區日前傳出騎士毆打年邁老翁的案件，據了解，70歲的林姓老翁和妻子當時走在行人專用道散步，遭55歲的馬姓男子騎乘電動自行車擦撞後，遭馬男失控痛毆，正好有一名21歲簡姓大學生路過，見義勇為才將馬男壓制在地，交由警方處理。動手的馬男隨後被起底是地方頭痛人物，也是高雄市環保局清潔隊職工。環保局今（1日）證實並強調，將暫停馬男勤務送考核會調查。

這起案件發生在上個月30日下午4時許，70歲的林姓老翁和妻子外出散步，走在惠民街往楠梓新路方向的行人專用道，55歲的馬姓男子騎乘電動自行車經過，與老翁發生擦撞，雙方為此起口角，馬男竟朝對方臉部出拳一陣狂毆，老翁的妻子見狀想拉人，反而也遭到波及。

剛好一名21歲簡姓大學生經過，緊急上前協助，雖然遭馬男持安全帽攻擊，他仍奮不顧身還擊，最後成功將馬男壓制在地，並交由趕來的警消人員處理。警方訊後依傷害罪嫌將馬姓男子移送橋頭地檢署偵辦。

由於馬姓男子的行徑相當恐怖，在網路上引起討論，有網友認出，他早就是地方頭痛人物，曾酒醉騎自行車看人不爽，就拿磚頭作勢砸車；還有網友爆料，馬男是高雄市清潔人員。

高雄市環保局今日證實，馬姓男子確實為楠梓清潔隊職工，因涉及此件不當情事，已將其停止勤務派遣，並送往職工考核會進行議處。

至於見義勇為的簡姓大學生，遭馬姓男子提告傷害，警方表示，將公開表揚，並將其正當防衛事證，報請檢察官據以偵辦。

