狂提總統1句話！羅智強問「國會表決誰贏」 張惇涵反嗆：人民投票誰贏

記者詹宜庭／台北報導

羅智強質詢張惇涵。（圖／翻攝自國會頻道）

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法，立法院司法及法制委員會今（18日）舉行「政院不副署對我國憲政民主之戕害與法律責任追究」專案報告。國民黨立委羅智強質詢時，問及行政院秘書長張惇涵「『不是表決多數贏就可以』這句是誰的名言？」張惇涵回，小學生都聽過，少數服從多數，多數尊重少數，羅智強說，所以今天民主表決誰贏？國會表決是誰贏？不是要尊重嗎？張惇涵回嗆，「那人民投票誰贏？賴清德總統想表達的是多數要尊重少數，我必須表達賴總統原意」。

立法院司法及法制委員會今日邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依中華民國憲法增修條文第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告。

羅智強質詢時詢問法務部長鄭銘謙、司法院副秘書長王梅英、行政院秘書長張惇涵「『國家不需要多數意志，只需要一個堅強的意志』這句話是誰說的？就是你們的偶像德國納粹獨裁者希特勒說的」，張惇涵說「委員我要嚴正否認，他絕對不是我們的偶像」，羅智強回「沒關係，但至少賴清德是你的偶像吧」，張惇涵則說「我心中沒有偶像崇拜」。

羅智強又問「『不是表決多數贏就可以』這句是誰的名言？」張惇涵回應「小學生都知道少數服從多數，多數尊重少數」，羅智強酸「你還記得這個道理嘛！不錯」，張惇涵反酸「但多數要尊重少數啊，尊重就是要有發言跟討論的機會」，羅智強問「那國會表決誰贏？尊重當然要尊重，但是是誰贏？」張惇涵再酸「那人民投票誰贏？賴清德總統想表達的是多數要尊重少數，我必須表達賴總統原意」。

羅智強又提，希特勒認為不是表決多數贏就可以，張惇涵插話說「委員不要倒菜刀」，羅智強喊「不要插話好不好，你不覺得希特勒跟賴清德說的話80％像嗎？賴清德總統跟希特勒結拜算了」，鄭銘謙無奈嘆「不能這樣講啦！」羅智強又說，「辯護做個樣子？希特勒是執政時獨裁還是在野時獨裁？」鄭銘謙說「都獨裁吧！」羅智強驚喊「都獨裁啊？」鄭銘謙回「這我不清楚，這是歷史問題，德國歷史我不清楚，你這個是引喻失義」，羅智強說「我只是問問題緊張成這樣，不需要啦！」

羅智強再提，希特勒跟史達林有沒有執政過？希特勒執政時候屠殺猶太人還是在野時屠殺猶太人？張惇涵反擊，蔣介石也是有名的獨裁者，他在野跟執政都有獨裁案例。羅智強說「非常謝謝你哦，講到蔣介石去了，賴清德要效法蔣介石嗎？要效法嗎？」張惇涵回「現在媒體這邊都有直播，請問現在獨裁嗎？戒嚴嗎？」羅智強說「是你問我問題還是我問你問題？你要當立委嗎？我跟你換位子啦，要不要？」張惇涵回「我是在回答你問題」。

