狂揪李四川講「三重」台語！綠營在急什麼？ 媒體人揭大本營危機

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國民黨新北市長參選人李四川。（資料照／柯毓庭攝）

新北市長選戰持續升溫，國民黨參選人李四川日前勤跑基層，因在影片中將三重的台語唸作「Sam-tiông（三重）」，而非地方慣稱的「Sann-tîng-poo（三重埔）」，遭到綠營圍剿。不過也有不少人認為「這到底有什麼好吵？」媒體人樊啓明翻出最新民調指出，從李四川在三重的支持度看來，綠營大動作攻擊的原因「一目了然」。

國民黨新北市議會黨團委託《TVBS民意調查中心》執行新北市長選舉民調，8日公布結果顯示，李四川以39.2%的支持度，領先民進黨參選人蘇巧慧的33.0%，雙方差距6.2個百分點。在年齡層分布上，李四川在全體5個年齡組（含20-29歲、30-39歲、40-49歲、50-59歲及60歲以上）全部領先蘇巧慧；特別在年輕選民部分，20-29歲李四川領先8%，30-39歲更領先達12.7%。

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民調公布後，社群平台Threads上有網友拿出李四川拍影片介紹三重滷肉飯的片段，質疑其台語發音不標準。藍營及網友紛紛翻出過往影片打臉，直言連總統賴清德、前行政院長蘇貞昌也都是唸「Sam-tiông」。粉專「文翔政論」也說，三重埔只是在地習慣的舊地名，講現在的法定地名也沒有不對，「這到底有什麼好吵？」

媒體人樊啓明今（10）日在臉書貼出該份民調的「支持度交叉分析表」，發現在綠營傳統優勢選區的「三重、新莊」，李四川的支持度竟然領先蘇巧慧。樊啓明直言，綠營為何突然發動攻擊李四川說「三重」的台語？看到民調應該就明瞭了。

對於台語發音遭致政治攻擊，李四川9日受訪時直呼「真的笑死人」。他強調，自己講了60幾年的台語，這是自己也是台灣的母語，不管是蘇巧慧的父親蘇貞昌還是總統賴清德，「三重」的台語發音都和他一模一樣，痛批怎麼會為了選舉，連母語也能拿來抹黑抹綠。

上述民調是由國民黨新北市議會黨團智庫，委託TVBS民意調查中心於6月2日至6日執行，針對20歲以上戶籍在新北市民眾共計完成1,073份有效樣本，於95%信心水準下，抽樣誤差為正負百分之三以內。

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