狂搜資料 張文每月看鄭捷新聞

台北地檢署15日舉行「1219專案」張文隨機殺人案偵結記者會。圖為北市警局長李西河。（陳志賢攝）

檢警偵辦張文隨機殺人案，發現張自民國113年1月起，即進行犯案準備及規畫，不但上網大量搜尋「隨機傷人事件」、鄭捷、中捷隨機傷人案報導共1810筆，其中與鄭捷有關報導多達512筆，搜索字串包含致敬、模仿。且張熱衷搜尋瀏覽日本網路「Ryona」女性遭虐待引發性興奮內容共6315筆，甚至創建「越南屠夫」分屍凶殺案件「Dead」資料夾，下載分屍照片，加深其隨機殺人意念。

檢警發現張自110年10月29日至111年3月10日搜尋隨機傷人事件相關字串。張113年6月至12月在台中居住時，常關注中捷隨機傷人案新聞報導。

廣告 廣告

張114年初轉為關注鄭捷事件，之後至北市公園路租屋，並規畫犯案前至捷運中山站一帶入住旅館，顯示參考鄭捷、中捷傷人案被告洪淨的手法。另自113年6月至114年12月，搜尋「鄭捷、隨機殺人、縱火、謀殺、虐童、汽油彈、捷運」新聞事件或議題1810筆，其中與鄭捷事件有關為512筆，幾乎每月會重複觀看鄭捷事件新聞及議題。張也長期關注日本、美國、瑞典及澳洲等國家所發生隨機槍擊或殺人等多人死傷之無差別攻擊事件。

張文十分熱衷搜尋、瀏覽與「Ryona」類型內容（源自日本網路文化，指以觀看女性角色遭受痛苦、虐待或傷害情境而引發性興奮之內容）累計6315筆。

檢警發現張自114年10月編撰攻擊計畫書，內容包括警察局、消防局位置、北車板南線平面圖，並下載捷運台北車站立體導覽圖電子檔，於地圖上標示預計投放煙霧彈、凝固式汽油彈位置。張自去年10月起頻繁關注犯案地天氣預報，搜尋耶誕節、人流資訊，一再上網瀏覽金屬劍兵器技擊、格鬥劍技影片。