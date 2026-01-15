狂搜「Ryona」餘6300筆！張文犯案5年前就有跡象 熱衷「鄭捷、越南屠夫」新聞

北檢認定張文最遲在2023年就逐漸萌生本案犯意。圖為張文於案發前購買長短刀、取物的身影。北市警方提供



台北地檢署今（1/15）日偵結張文隨機殺人案。檢警查出，他早在2021年起，就開始在網路上搜尋「隨機傷人事件」相關字串，後來就開始規劃犯罪資金及工具，產生隨機攻擊的意念。檢警統計，他不僅頻繁搜尋「鄭捷、隨機殺人、縱火、謀殺、虐童、汽油彈、捷運」等類型的新聞，還熱衷於「Ryona（リョナ）」（讓女性遭受痛苦而產生性興奮）的內容，瘋狂搜6315筆，也蒐集不少「越南屠夫」分屍兇殺案的照片。

調查指出，張文去年12/19犯下隨機殺人案，造成4死11傷的悲劇。他先是在林森北路、長安東路及租屋處縱火，接著進入台北車站M8入口，一路丟擲煙霧彈，隨機持刀攻擊路人。不久，張文又轉移到中山商圈，再次以相同手法揮砍路人，並衝進誠品生活南西店繼續進行攻擊。最終在警方圍捕過程中，張文從商場頂樓墜樓，送醫搶救仍不治。

專案小組持續追查其人際網絡及人格背景，以便釐清其犯罪動機。檢警破解其手機及筆電後，發現他早在2023年，就突然將帳戶內存款62萬6838元全數領出，並於同年12/17創建「金錢規劃」檔案，直到去年12/15才刪除，研判是為了規劃犯罪所需資金而建立，顯見當時已盟起殺意。

檢警回溯其搜尋紀錄，赫然發現他早在2021年10月至2022年3月間，就開始搜尋「隨機傷人事件」相關字串，直到2024年6月至12月，他在台中居住其間，開始關注中捷洪淨傷人事件的新聞，隨後轉為關注鄭捷事件，因此檢警認定他的犯案計畫，確實有參考鄭捷、洪淨的手法。

鄭捷曾在北捷犯下隨機殺人案，遭判處死刑確定並已執行完畢。取自維基百科

檢警分析，張文光是2024年6月至2025年12月間，針對「鄭捷、隨機殺人、縱火、謀殺、虐童、汽油彈、捷運」等類型的新聞或議題探討，就有1810筆搜尋紀錄，其中關於鄭捷案的多達512筆，幾乎每月都會重複觀看類似鄭捷事件的內容，也長期關注日本、美國、瑞典及澳洲等國發生的隨機槍擊或殺人案。

不僅如此，檢警還查出張文十分熱衷於瀏覽「Ryona（リョナ）」，共計搜尋6310筆。所謂「Ryona」是源於日本網路文化中，以觀看女性腳色遭受痛苦、虐待或傷害情境而引發性興奮的內容。此外，張文還在2025年9月創建了一份名為「Dead」的資料夾，下載許多「越南屠夫」分屍兇殺案的新聞照片。檢方認為，這些都加劇了他進行隨機殺人或無差別攻擊的意念。

