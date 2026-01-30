狂撈近8千億！一度判死「越南女首富」1原因求留柏金包 法院不理全沒收

實習記者藍子瑄／台北報導

一度判死的越南女首富張美蘭，哀求保留柏金包留給子孫遭法院駁回，相關精品全數沒收。（圖／資料庫）

「越南女首富」張美蘭，涉270億美元（佔GDP 6%）金融詐欺案，震驚全球。她遭判無期徒刑，豪宅、柏金包等資產全面清算拍賣，彌補受害者損失。其柏金包雖請求保留，仍被法院認定不法所得沒收。她長期掌控西貢商業銀行，透過空殼公司非法挪用巨額資金，此為全球最嚴重金融犯罪，彰顯越南嚴打決心。

資產全面清算！柏金包、豪宅、遊艇全數拍賣

胡志明市民事判決執行局指出，目前已查封張美蘭名下超過1200項資產，涵蓋不動產、企業股份以及大量高價精品，包括兩只鱷魚皮Hermès柏金包、名錶與高端服飾。

求留柏金包當「傳家寶」 法院認定不法所得全沒收

根據BBC報導，柏金包在國際市場上，可高達數十萬美元。審理期間，張美蘭曾向法院請求保留這兩只柏金包，表示「一只是旅行義大利期間購入，另一只是馬來西亞商人所贈」，希望能留作家族傳承，但經法院認定屬不法所得，一併沒收。

掌控銀行10多年 檢方揭440億美元資金黑洞

張美蘭於2024年4月因金融重罪遭判死刑，後因越南廢除部分罪名的死刑適用，改判無期徒刑，但法院仍裁定她須賠償高達270億美元。

判決指出，她長期實際掌控越南第五大銀行──西貢商業銀行，長達10多年，並透過大量空殼公司操作貸款與資金流向，取得資金總額高達440億美元。檢方認定，其中至少270億美元遭非法挪用，另有120億美元被認定為侵占，案件規模被外界形容為全球史上最嚴重的金融犯罪之一。

審判期間，張美蘭曾懇求法院保留柏金包給子孫，圖為珍‧柏金（Jane Birkin）打造的愛馬仕柏金包，非張美蘭持有（圖／資料照）

