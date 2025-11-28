狂放屁=不健康？醫揭「5情況」恐是疾病徵兆 小心腸阻塞

記者鄭玉如／台北報導

放屁頻繁且伴隨腹痛、腹瀉或異味，可能暗示腸躁症、腸道感染或阻塞，一旦出現異狀，建議趕緊就醫檢查。（圖／Pixabay）

放屁太過頻繁，又伴隨腹痛、拉肚子等，小心身體出問題。 胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，一天放屁10至25次屬正常現象，但若伴有「腹脹、肚子痛」、「放屁很臭」、「屁多又腹瀉」、「進食後立刻狂放屁」、「放屁突然變少，嚴重腹脹」，可能是腸躁症、腸道菌組成失衡或腸阻塞等，建議到醫院做檢查。

黃軒在臉書粉專提到，放屁大致有3種來源，首先是「吞進去的空氣」，例如邊講話邊吃、喝氣泡飲，都會使空氣進入體內，還有「腸道菌發酵食物纖維」，以及「腸黏膜吸收不完全的碳水化合物」，如洋蔥、蒜、豆類、蘋果、小麥，細菌在腸道把食物變成二氧化碳、氫氣、甲烷、少量硫化物（臭味來源）。

廣告 廣告

黃軒提醒，若出現5種屁須注意，第一是「數量變多、腹脹、肚子痛」，恐是攝取牛奶、洋蔥、蒜、麵粉類所致，造成「暫時性乳糖不耐」或「腹敏不耐（FODMAP） 」；第二是「屁臭像生化武器」，表示含硫化物偏高，常見原因包括高蛋白飲食（健身族常中招）、腸道菌組成失衡。

第三種是「放屁過多、拉肚子」，可能是腸躁症、腸道感染、食物中毒、抗生素後腸道菌失衡；第四種「進食後立刻狂放屁」，可能是小腸細菌過度生長，症狀常包括腹脹、便秘或是腹瀉交替、脹到像懷孕；最後是「放屁突變少，且嚴重腹脹」，可能是腸阻塞、嚴重便秘、腸道動力異常，若連打嗝都變少、肚子硬、又痛，建議趕緊就醫。

更多三立新聞網報導

搭捷運秒變宮廟！紅地磚、青山王驚喜陪搭車 艋舺青山宮推「主題列車」

禾馨怡仁驚傳「年底熄燈」！台大醫施景中訝異 一票媽媽喊不捨

「2飲品」=超強顧齒飲料！營養師大推：預防蛀牙、牙周病

年底財運走上坡！「3生肖」狂吸金 貴人來送財、獎金翻倍賺

