狂曹再現！44歲曹錦輝加盟CPB福州海俠周二登板 驚傳球速上看151公里

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

我國前職棒選手曹錦輝確定加盟中國棒球城市聯賽(CPB)的福州海俠隊，他今(1/11)宣布，將在1/13(二)登板先發，自己會全力以赴，迎接挑戰，也呼籲大家一起集氣，幫他加油。

我國前旅美棒球好手曹錦輝，翻攝曹錦輝臉書

曹錦輝宣布加入CPB，引發不少我國棒球迷關注，現年44歲的他，在去年5月的自主訓練中，還能飆出151公里的速球，令人瞠目結舌，而他也預告，即將在周二，迎來CPB的首次登板先發。

曹錦輝在臉書發文表示，他將踏上CPB的征程， 全力以赴迎接挑戰，曹粉們的祝福，他都收到了，感謝大家。自己在今天出發，與球隊會合，請大家一起集氣，幫他加油，他還喊話：「保持健康，拿下勝利。」

被認為可能是台灣棒球史上天分最高的投手，曹錦輝在高中時期就能飆出152公里速球，技驚四座，獲得國外多支美日職業球隊關注，後來在1999年、18歲那年，以220萬美金加盟科羅拉多洛磯隊，即便不計入通膨，至今仍是我國選手最高簽約金紀錄。

曹錦輝於2003年升上大聯盟初登板，也是首位在大聯盟層級出賽的台灣投手，而後卻因為手臂長年傷痛，2009年決定回台發展加入中職兄弟象隊，但後來涉入假球案，遭中職除名永不錄用。

而在手臂經過長時間休息後，曹錦輝開始自主訓練，球速也逐漸回升，達到150公里，再次吸引多家美職球探關注，2015年，他再度復出棒壇，加入洛杉磯道奇隊並在大聯盟登板，還拿下勝投，讓許多棒球迷瞠目結舌，但他的投球表現並不穩定，也未站穩大聯盟，他最終也在2017年，宣布結束棒球生涯。



