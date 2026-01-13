狂曹登板中國CPB再等等！原因曝光 曹錦輝揭訓練照：調整100%狀態

曹錦輝原定13日在中國CPB聯賽初登板，卻臨時喊卡。（翻攝微博、曹錦輝臉書粉專）

中國棒球城市聯賽（CPB）今年初開賽，前統一獅老將「神全」林益全目前繳出屠殺級別表現，而另一位受球迷關注的就是曾旅美的曹錦輝，原定他將在本月13日初登板，卻臨時喊卡，球團與本人透露原因了。

狂曹初登板再等等 球團曝原因

曹錦輝加盟福州海俠，球團還盛大預告他將於13日迎來初登板，沒想到12日緊急宣布，因狀態調整需求，曹錦輝的首次登板將延後亮相，球團深知球迷期待，將第一時間同步宣布手續進展與參賽安排，並請球迷耐心等候。

而曹錦輝也po出訓練照，只見他集中精神加強訓練，他寫道「為了帶著100%的狀態出賽, 錦輝目前正努力調整中…」，因此先發登板時間才會延後。

還能飆火球 曹錦輝拚100%狀態

曹錦輝現年44歲，是台灣首位投手登上大聯盟，2度旅美，就算退休後他仍維持訓練，時常分享近況。如去年5月他就投出時速151公里火球，以超過40歲老將來說可謂相當厲害，讓球迷也不禁佩服「果然是台灣天賦最高的棒球員」。

不過曹錦輝當年從道奇隊返台後加盟職棒，卻捲入「黑象事件」（假球案）遭永久禁賽，跑去開牛肉麵的他竟如同漫畫主角般投回大聯盟，被戲稱「賣麵賣回去大聯盟」，直至2017年他宣布退休，但生涯中的汙點，至今讓不少球迷感到不勝唏噓。

