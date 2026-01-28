狂歡酒趴變惡夢！正妹慘遭3狼輪流性侵 男友來電聽見她「崩潰哭喊」

社會中心／台北報導

2023年6月間，屏東一名王姓男子，邀請2男（黃男、楊男）1女性友人到住處飲酒聊天，之後女友人小美（化名），因不勝酒力回房間休息，竟慘遭3男輪流性侵，小美用盡力氣掙扎仍被侵犯，直到小美男友來電，3男才罷手。案經法院審理，一、二審分別判王男8年、黃男9年10月、楊男7年6月徒刑。其中黃、楊男堅持上訴，最高院裁定駁回，全案確定。

小美因不勝酒力回房休息，竟慘遭3男輪流性侵。（示意圖／pixabay）

據了解，案發當天晚間，王男邀約黃男、楊男、小美到家裡飲酒聚會，眾人狂歡到隔天凌晨，小美因酒醉獨自回房間休息，3男幾杯黃湯下肚，竟心生歹念，趁著小美酒醉昏睡，無視女方劇烈掙扎，輪流性侵得逞，直到小美男友來電，3男才悻悻然罷手，而小美男友也得知真相。

小美事後幾乎崩潰，在男友陪伴下就醫驗傷，並向警方報案提告，而3男起初矢口否認犯行，但檢方仍依法起訴3人。屏東地院一審，依強制性交等罪，判處王男8年、黃男9年10月、楊男7年6月徒刑。王男未上訴，判刑定讞；黃、楊男上訴二審高院，遭高院駁回；楊男上訴到最高院，遭駁回定讞。

