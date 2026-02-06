狂漲！DRAM、NAND首季齊漲近9成 伺服器用記憶體恐破千美元

【記者呂承哲／台北報導】根據Counterpoint Research於2月發布的《Memory Price Tracker》指出，2026年第一季以來，全球記憶體價格相較2025年第四季大幅上漲80%至90%，一舉創下歷史新高水準。

報告指出，此波價格急漲主因來自通用型伺服器DRAM價格顯著攀升。以伺服器用記憶體為例，64GB RDIMM固定合約價格已自2025年第四季的450美元，跳升至2026年第一季超過900美元，幾乎翻倍成長，且市場普遍預期第二季價格可能進一步突破1,000美元大關。

不僅DRAM走勢強勁，原本在2025年第四季價格相對穩定的NAND，也在今年第一季出現與DRAM同步的80%至90%漲幅。再加上部分HBM3e產品價格調升，帶動整體記憶體產品線全面上行，顯示供需結構已出現明顯轉變。

Counterpoint Research資深分析師Jeongku Choi指出，隨著零組件成本持續上升，加上消費者購買力趨於保守，裝置需求在季度後段可能面臨壓力。在此背景下，OEM廠商正重新評估採購策略，可能調整產品組合，轉向高階機種以支撐整體售價與毛利表現。

在智慧型手機市場方面，品牌廠商已開始透過降低DRAM配置容量，或以成本較低的QLC SSD取代TLC SSD，以因應記憶體成本快速攀升。同時，由於LPDDR4供應持續吃緊，其訂單量呈現下滑趨勢；相對地，隨著支援最新DRAM規格的新一代入門級晶片平台陸續推出，LPDDR5需求則持續增溫。

Jeongku Choi進一步指出，2025年第四季DRAM營業利益率已達約60%，並首次超越HBM產品。展望2026年第一季，DRAM毛利率可望再創新高，成為推升記憶體製造商整體獲利表現的重要引擎。

