狂漲7萬粉！爆紅白富美是蔡幸娟愛女 突宣布消失社群原因曝

蔡幸娟愛女Amanda爆紅。（圖／翻攝自蔡幸娟中國娃娃歡樂營臉書、Amanda Threads）





歌手蔡幸娟被封為「中國娃娃」、「小鄧麗君」，近年來淡出演藝圈，但仍經常在社群與粉絲分享生活，不過近日備受關注的是她的女兒Amanda「蛋蛋」（謝方易），不到兩個月漲了7萬粉絲，但卻無預警宣布將離開社群平台一段時間。

Amanda在Threads上爆紅。（圖／翻攝自Amanda Threads）

Amanda經常在社群平台分享生活，除了外型亮眼，從身上的名牌包、衣服及飾品，不難看出生活條件優渥，但吸引人的是字裡行間充滿幽默及自嘲的風格，像是「我媽知道應該會把我打成畸形兒」、「媽媽說養我一隻猴子已經很累了」，不過她從未透露母親的身份。

Amanda昨（8）日透露，將會離開社群平台一陣子，「我決定先專心讀書 + 好好來策劃一下這次賣衣服/飾品的募款活動」，她坦言自己太容易因為滑手機分心，不改幽默表示「我如果之後又回來發文，我就是小丑，請公審我。」同時也感謝網友們一直以來給的暖心回應，「你們讓我學到了很多，也讓我更懂得感恩，我真的感受到了很多溫暖。」



